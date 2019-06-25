民進黨訴求修公投法有理

2019-06-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨號召七月七日上凱道，抗議民進黨再修「公投法」將公投與大選脫鉤。民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，他從來不知道國民黨有在乎公投這件事，國民黨會關心起公投，好像是世紀大笑話，且國民黨完全搞錯內容。

民進黨黨政人士則說，對國民黨的政治攻勢都要審慎面對，但是有信心把公投法修法的道理講清楚，充分讓人民了解。他並強調，修法並非沒收公投，只是沒有綁大選，要說沒收公投太勉強。

羅文嘉表示，此次公投修法，民進黨在解決實施公投產生的技術上問題，若問題不解決，可能影響到公投原本的目的。去年公投和九合一大選在同一天進行，但像在台北市，不僅排隊過程冗長，投票還超出投票時間、開票時間也拉很長，對大選的公平性和品質造成很多爭議，因此，修法才明定每兩年的八月公投日，讓人民有更多時間做公投連署、闡述，更有時間理解公投，也避免因為公投與大選同一天造成技術上干擾。

此外，民進黨主席卓榮泰廿四日凌晨於臉書發文表示，選戰倒數兩百天，明年一月十一日也將決定「我們與中國的距離」，當中國威脅日增，中國武力日強，中國霸權日盛，就有台灣內部的政治力量更無所忌憚地要往中國靠，甚至有人說「一國兩制是對台灣最大的體貼和尊重」，一味向中國及全世界發出錯誤的訊息。這兩百天，民進黨必須扭轉情勢，改正錯誤，讓全世界再次認清台灣真正的民意。

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