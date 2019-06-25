國民黨動員反「鐵籠公投」

2019-06-25

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕決戰二○二○大選，藍綠過招即將展開，國民黨將反公投法修正做為起手式，於七月七日號召舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動，預計號召十萬人上街。國民黨文傳會代理主委程美華表示，反對黨職責就是主打施政缺失，民進黨在每年大選都打統獨之爭，恐嚇自己的民眾，國民黨會有因應策略。

立法院十七日三讀通過修正公投法，公投不綁大選，國民黨視此舉為「沒收公投」，醞釀上街抗議。國民黨昨表示，為抗議蔡政府無視人民的直接民權，強行修法沒收公投，將於七月七日在凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動。

國民黨主席吳敦義強調，民進黨的修法形同沒收公投的價值與意義，國民黨強烈抗議並呼籲全民響應，展現民意力量，反對蔡政府沒收公投的惡行。

國民黨將邀請黨內總統初選五位參選人共同參與，高雄市長韓國瑜昨在網路節目專訪中指出，時間如果允許、他會參加。

程美華表示，國民黨身為在野黨，會主打民進黨的施政缺失，民進黨對於公投法的修正就是「反民主」，過去民進黨質疑「鳥籠公投」，執政之後卻修法限制人民直接民權，與一直以來的訴求反其道而行。

對於民進黨將大選主軸放在保衛台灣、顧主權，程美華說，國民黨內部有因應策略，但歷次選舉民進黨都打統獨之爭，原因在於完全沒辦法拿出經濟、執政績效，民進黨不應低估選民對統獨牌認知的判斷力。

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