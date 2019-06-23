明年總預算 社福增最多

2019-06-23

預估2兆800億

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正籌編一○九年度中央政府總預算案，各機關已向政院呈報明年度的概算，正由相關主責部會展開審查；行政院資深官員昨透露，明年度中央政府總預算歲出規模估計將達二兆八百億元左右，其中支出占首位的社福預算成長最多，約成長三百億元，支出占第二位的教科文預算將成長逾一百億元。

國防預算成長幅度尚未確定

明年度國防預算也將比今年成長，由於國防事務涉及總統職權，國防預算成長幅度將由行政院長蘇貞昌向蔡英文總統報告後做最後定奪。行政院主計長朱澤民表示，明年度國防預算成長金額，將不會低於六十億元。

據悉，去年八月十六日行政院院會拍板今年度國防預算三四六○億元，比去年增加一八三億元，明年度國防預算應有一五○億元以上的成長空間，軍方將向行政院積極爭取。知情官員表示，在中國不斷威脅台灣的情況下，蔡總統將考量台灣實際的國防需求，但也要考慮總預算有多少空間可容納國防預算的成長。

國防部向行政院提報明年度的國防支出，人員維持費用有所增加，軍方也向政院提報明年潛艦國造及對美軍事採購等經費，其中對美軍事採購的部分，採購項目因涉及將來與美方的協商結果，尚無法匡定精確採購金額。

行政院去年原編列今年度中央政府總預算歲出規模預估首度突破二兆元、為二兆二二○億元，不過，立法院通過今年度歲出法定預算數則低於二兆元，為一兆九九七九億元。政院官員估計，明年歲出預算將達二兆八百億元左右；至於明年度歲入預算，因政府稅收微幅成長，將比今年度的一兆九七七○億元再增加、逼近二兆元，而明年歲出預算占首位的社福預算可望突破五千億元。

朱澤民表示，明年歲出預算之所以會破二兆元，主要是因法定社福支出增加，例如對身心障礙者的補貼、中低收入戶的補貼以及老農津貼等社福津貼依物價的漲幅調整，加上政府撥補二百億元挹注勞保基金。

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