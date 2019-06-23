總統大選 蔡︰新住民是關鍵中的關鍵

2019-06-23

明年是一場硬仗 盼加入民進黨的隊伍

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨婦女部昨天在桃園市舉辦新住民幹部座談會，蔡英文總統致詞時表示，台灣推行新南向政策，新住民姊妹是最大優勢與資產，未來總統大選，新住民將扮演「關鍵中的關鍵」，也希望發揮「一加一大於二」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣可以更好。

蔡英文在桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、立委鄭運鵬、鄭寶清等人陪同下，參加黨部舉辦的「民主新助力、Women在一起」活動，受到數百名新住民婦女幹部熱情歡迎，蔡英文也和新住民婦女幹部合影，場面相當熱絡。

新南向政策 新住民是最大優勢

蔡英文表示，現在政府在推行新南向政策，最大優勢與資產就是台灣有很多新住民的姊妹，而新住民的語文能力也發揮很大的助力，政府注意到新住民第二代教育問題，未來在國中小教育過程，將會有更多資源跟管道，讓孩子真正了解、學習到不同國家文化，讓台灣變成一個真正豐富而且多元的地方。

蔡英文也感謝在場很多人，在上一次選舉中與她一起打拚，同時加入助選團，給了她很大的鼓勵跟幫助；現在距離選舉越來越近，民進黨如果可以繼續執政，應該是可以為新住民做最多事情，她也希望新住民能給她機會繼續服務，讓民進黨贏得勝選、繼續執政。

蔡總統也說，新住民朋友的支持是贏得勝選「關鍵中的關鍵」，明年選舉也是一場硬仗，拜託新住民在關鍵的時刻，一起加入民進黨的隊伍，最後也拜託新住民朋友發揮「一加一大於二」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣可以更好，讓人民的生活更好。

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