撐香港，反送中 立院外萬人嘶吼

2019-06-17

蘇嘉全︰尋求以立院名義發表聲明 支持香港

〔記者呂伊萱、涂鉅旻、邱燕玲／台北報導〕上萬台港人民身穿黑衣昨在立法院外聲援香港「反送中」，主辦單位盼台灣立法院發表「反送中」聲明、設立港澳政治難民庇護與管制來台等訴求。立院民進黨與時代力量黨團昨當場承諾「完全同意訴求並將推動」，立法院長蘇嘉全也表示今天將尋求各黨團共識，以立法院名義發表聲明，支持香港捍衛民主自由。

民團籲總統參選人 ︰

承諾拒絕「一中和平協議」

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等單位舉辦「六一六撐香港，反送中」集會，在烈日下號召到約萬人身穿黑衣到場聲援，高喊「撐香港，反送中！」、「拒絕一中、反對和平協議！」與香港百萬人上街跨海呼應。主辦單位重申譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，要求撤回「逃犯條例」。

民團同時提出對台灣的訴求，包括要求立法院發表「反送中聲明」；呼籲台灣政府與國會應針對庇護港澳政治難民設立具體配套；呼籲政府與國會針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國傷害香港。同時呼籲台灣各政黨與總統參選人，明確承諾拒絕「一中和平協議」，在面對中國政府的場合，並應提出「人權訴求」並「反對送中條例」。

主辦單位向立法院四黨團均發出邀請，但到活動尾聲，「只有兩個黨團願意來參加」。民進黨團幹事長管碧玲鼓勵香港的年輕人團結站出來，「你們的鮮血不會白流，將成為香港所有人的基因！」

時代力量黨團總召徐永明表示，鑒於立法院今天臨時會將召開政黨協商，已草擬反送中決議文，要求立法院以台灣最高民意機構的名義整體表態，支持「反送中」！管碧玲也表示，民進黨團完全同意（訴求）並將和時力一起推動修法。

蘇嘉全昨晚也表態，強調將在今天的立院黨團協商之中，尋求各黨團共識，盼以立法院名義發表聲明，支持香港人民捍衛民主與自由的決心，並呼籲港府儘速回應人民的訴求。

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