挺韓 傅崐萁台中會顏清標、張清堂

2019-06-15

〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨總統初選如火如荼，全力輔選韓國瑜的前花蓮縣長傅崐萁前晚出現在台中，並與台中派系大老、立委及議會黨團議員吃飯，黨內人士透露，國民黨內競爭加劇，傅到台中「壓陣」，也顯現氣氛緊繃。

據了解，十三日晚間的餐會在台中公益路知名餐廳舉行，除了傅崐萁外，台中紅派龍頭、前議長張清堂與黑派龍頭、前立委顏清標，以及台中市議會現任議長張清照與多位議員都到場，立委沈智慧也特別到場與傅見面。

據沈智慧表示，她的確是全力挺韓國瑜，但聚會非她主辦，是國民黨議會黨團的聚餐，她只是到場跟傅崐萁打個招呼就走了。但沈智慧也說，二十二日活動一定要辦得很盛大及轟動，因為「民進黨很會選舉」，國民黨要審慎以對，二十二日活動她會全力配合。

國民黨議員陳政顯則說，只是單純的老朋友聚聚，但也敲定二十二日韓國瑜造勢活動在老虎城購物中心的空地。他強調，黨團只是代訂場地並非主辦，餐會大家就是吃飯喝酒，沒有多聊政局。

議員黃健豪表示，很多議員跟他一樣，黨內有人要求都會幫忙，他曾幫朱立倫發春聯，二十二日也會全力協助韓國瑜這場造勢。

但藍營內部人士表示，目前國民黨初選未明朗化，大家不便「擺太明」，相較其他人，韓國瑜的確有比較多的基層在挺，但郭台銘來勢洶洶，藍營內部的確感覺氣氛越來越緊繃。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法