「庶民！」韓國瑜夫婦存款4559萬 不動產7筆

2019-06-15

有價證券逾1500萬 另有信貸房貸1287萬

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院昨公布最新一期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報狀況。根據專刊內容，喊出「庶民總統」口號的韓國瑜其實財力不亞於其他對手，夫婦倆名下雖有一千二百八十七萬餘元債務，但存款也高達四千五百五十九萬餘元，比二○○一年增加超過四千三百萬元，另還有一千一百七十三萬元基金受益憑證、二百三十萬餘元股票及七筆不動產。

較18年前申報資料 財力大躍進

據了解，韓國瑜上次申報財產已是二○○一年擔任立委時期，根據當時申報資料，韓國瑜、李佳芬夫婦名下僅有自住的一房、一地與存款二百四十四萬餘元，雖持有包括中天生技、中頻科技公司股票等共二千一百九十五萬餘元有價證券，不過也積欠維多利亞雙語學校副校長李佩芬一千萬元債務。

事隔十八年，根據韓國瑜在今年三月十四日的申報資料，夫妻名下存款暴增至四五五九萬六七四四元，比二○○一年增加超過四千三百萬元。這些存款分別放在十三個新台幣帳戶與六個外幣帳戶，其中光是韓國瑜的新光銀行帳戶就佔三千零五十六萬餘元。未成年兒子韓天名下也有一○五萬餘元。

除了銀行存款，韓國瑜名下還有價值一百二十萬餘元的「強普生技」股票及已信託的一百萬元「合一公司」股票。李佳芬除了有價值一百一十萬元的「晶隼科技」股票外，更持有印度機會債券、新興市場債券等八筆基金受益憑證，總額達一一七三萬三五一三元，合計兩人持有的有價證券總額達一五○四萬一二○三元，此外李佳芬還在二○一○年間投資胞弟、現任雲林縣議員李明哲經營的翰霖坊建設公司一千萬元。

不動產部分，韓國瑜夫婦本次共申報七筆房地產，包含雲林縣斗六市四筆土地、一筆建物及古坑鄉一筆土地、一筆建物，其中位於斗六的五筆不動產均在申報前一天完成信託移轉登記，土地面積從廿二坪到四百坪不等，建物面積約一百四十三坪。

古坑自用房屋 土地面積503坪

至於沒有信託、登記為自用房屋的古坑鄉房地，土地面積約五○三坪、建物面積約一二九坪，是二○○二年十月以總價八百三十七萬餘元購得，登記在李佳芬名下。

李佳芬名下還有兩輛小客車，包括二○一四年以八十萬元購入的MITSUBISHI汽車及去年四月以二百二十萬元購入的LEXUS汽車。

此外，韓國瑜夫婦共有兩筆債務，除了八十七萬餘元信用貸款外，李佳芬還有一筆今年二月向玉山銀行申請的一千二百萬元房屋貸款。

韓國瑜夫婦財產申報明細表

監察院昨公布最新一期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報狀況。韓國瑜夫婦倆名下雖有一千二百八十七萬餘元債務，但存款也高達四千五百五十九萬餘元，另還有一千一百七十三萬元基金受益憑證、二百三十萬餘元股票及七筆不動產。（資料照）

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