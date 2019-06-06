郭怒批《中時》：黑郭總司令部

2019-06-06

〔記者邱書昱、陳昱勳／綜合報導〕國民黨總統初選多方角逐，前新北市長朱立倫日前質疑黨內大戰略到底是什麼？鴻海集團董事長郭台銘昨天受訪時也說，黨中央不僅沒有大戰略，也沒有團結大家的想法和策略。他並當場拿出中國時報，怒批為破壞黨內團結的元凶，「全台黑郭總司令部就在這裡」、「最大隻假韓粉」。

對於郭台銘的嚴厲批評，中國時報截至昨日截稿前都未回應。

郭台銘昨天到新北市土城區頂埔里銀髮俱樂部陪長輩們過端午節，他開出支票，未來當選要在頂埔里打造幸福生活園區，讓老人可以安養，他會繼續擴廠，讓年輕人有工作。

怒指破壞黨內團結元凶

針對中國時報昨報導前總統馬英九是幕後影武者，以郭台銘對抗高雄市長韓國瑜，郭台銘氣憤地說：「我是一個會被人家操控的人？」

郭台銘說，出來參選是為了中華民國，替國民服務，自己不會被任何人操控，只會被親情、經濟操控，以及人民的感受操控，他看到報紙時血壓飆高，「全台黑郭總司令部就在這裡」、「最大隻的假韓粉」，破壞黨內團結的元凶。

郭台銘說，不管郭粉、韓粉都要有民主素養，而不是破壞、操縱黨內團結，國民黨中央不僅沒有大戰略，也沒有團結大家的想法和策略，只有批評蔡英文總統，尤其在初選階段黨內就該團結參選人，而不是放任這種最大假韓粉「選後怎麼團結呢？」

國民黨五人協調小組今天下午將與郭台銘會面，郭強調，過程會開誠布公，將提出手機民調、公開辯論經濟議題等訴求，他會端出「郭式牛肉」讓人民選擇，「不是一個造勢就可以選擇」。

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