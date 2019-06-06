朱郭批沒戰略 吳：人選確定就公布

2019-06-06

朱：蔡什麼都沒做 民調反提升 值得國民黨擔憂

〔記者施曉光、林良昇、邱書昱／新北報導〕國民黨總統參選人朱立倫、郭台銘持續質疑黨中央沒有二○二○大選的總戰略、大戰略。國民黨主席吳敦義昨天在中常會上回應，目前黨的總統候選人尚未出爐，只要確定候選人後，黨中央就會端出具體戰略。

朱立倫昨接受廣播節目專訪後受訪表示，黨內互打頻繁，黨中央沒總體戰略，造成國民黨相對支持度下滑，近期民調也顯示，國民黨主要戰將對民進黨參選人的領先幅度減弱，蔡英文總統什麼都沒做或用「辣台妹」的嗆辣方式，反倒是民調提升，值得國民黨擔憂。

朱立倫強調，國民黨一定要有總體戰略，讓大家更強。他認為，批評執政黨是在野黨天職，但如果自己黨員、同志互打或是「粉跟粉之間互槓」，造成內傷重傷，得利的就是民進黨，不能單靠執政黨犯錯，要讓大家看到國民黨的希望。

另位參選人郭台銘也抱怨說，國民黨中央不僅沒有大戰略，也沒有團結大家的想法和策略，只有批評蔡總統。

國民黨昨天召開中常會，對於參選人的批評，吳敦義也在會議中回應。發言人歐陽龍轉述吳的說法指出，目前國民黨還在進行初選，必須等到黨的候選人產生後，黨中央才會一起對外宣布並實施選舉整體戰略，與總統候選人一起推動。

吳盼參選人承諾不脫黨參選

據指出，吳敦義還在會中表示，初選階段就只是幫黨挑選出最強人選，如果黨中央有什麼策略，又剛好與某一位參選人相同，很容易就會被認為是在挺誰，所以現階段不能做這樣的事情。

多位中常委則對初選競爭逐漸白熱化感到憂心，呼籲初選後全黨一定要團結一致，每位參選人應該簽署承諾不會有脫黨參選行為，共同支持出線者。吳敦義回應時特別拿出總統參選人周錫瑋昨日遞交組發會的一張「承諾書」。周錫瑋承諾自己與團隊絕對不會攻擊對手，若最後未獲提名，也會全心全力輔選出線者。

據轉述，吳敦義說，希望其他五位總統參選人也都能夠做出類似的承諾，因此，中央提名協調小組十一日召開「參選同志座談會」時，可能會要求參選各方全都簽署承諾。

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