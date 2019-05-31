韓國瑜明凱道造勢 朱立倫指黨內被迫選邊站

2019-05-31

〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕國民黨總統初選競爭白熱化，有意爭取總統大位的高雄市長韓國瑜六月一日將北上造勢，國民黨內部「選邊站」氛圍浮現，前新北市長朱立倫昨坦言，黨內的確有被迫選邊站的情況，一定要懸崖勒馬，不要忘了七月以後大家就是一個團隊，伸手不打自己人，不要黨內互打不要錢。

黨團：個別立委表態 屬個人立場

值此敏感時刻，立法院國民黨團昨天發聲明宣告，黨團全力支持未來獲黨提名的候選人，至於個別委員針對特定參選人的表態，純屬個人立場。但國民黨團總召江啟臣強調，該聲明和韓的造勢無關，純粹表達黨團立場。

五人小組「挺郭黑韓」？ 王金平：不要誣賴別人

國民黨內最近也有「提名協調五人小組」有「大咖」動員軍系「挺郭黑韓」的傳聞，黃復興黨部大動作澄清。前立法院長王金平昨接受國民黨副主席郝龍斌廣播專訪後受訪表示，不要誣賴別人，也不要憑空想像，這樣反而影響團結，這等於是一種「黑郝」，每個人都會尊重自己職位應扮演的角色。

郝龍斌也表示，「挺郭黑韓」是有心人的陰謀放話，讓國民黨、鴻海董事長郭台銘、韓國瑜都受創，受益的只是民進黨。他強調，五人小組中任何人都不會要求特定團體支持特定候選人。

朱立倫昨到世貿參觀台北國際電腦展，日前陪同郭台銘參觀的台北市電腦公會理事長童子賢也全程陪同，兩人互稱朋友，展現好交情。

朱：要相互鼓勵 忌黨內互打

對於韓國瑜參選總統，藍營內部憂心高雄、總統雙輸？朱立倫表示，他最擔心的是國民黨這段時間，支持度一直下降，不管是讓台北市長柯文哲漁翁得利或民進黨相對支持度提高，都是藍營支持者最不願意見到的。黨內一定要懸崖勒馬，大家彼此相互鼓勵支持，千萬不要黨內互打不要錢。

對於黨內出現選邊站的情況，朱立倫坦言，「我想你們應該都看很清楚了」，的確有這樣的情況。朱呼籲，「我們是一個團隊，怎麼去選邊站？」不要忘了七月以後大家就是一個團隊，過程當中，大家應該伸手不打自己人。

在黃復興黨部之後，立院國民黨團也發表聲明要保持中立。江啟臣受訪表示，預期國民黨總統初選會越來越白熱化，陸續有黨團成員詢問黨團立場，所以決定公開說明。黨團尊重個別委員對特定候選人的表態，黨團立委要參加任何造勢活動都可以，黨團的立場就是支持初選制度。

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