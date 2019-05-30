不跟韓風 郭︰拚經濟不是拚造勢

2019-05-30

〔記者陳柔蓁／台北報導〕參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨天下午到台北國際電腦展，參觀新創特展InnoVEX，被問及高雄市長韓國瑜將參加韓粉六月一日在凱道舉辦的誓師大會，郭粉是否也將規劃類似造勢活動？郭台銘笑說，郭粉都在這裡看新創展，「我們才是拚經濟，拚經濟不是拚造勢，每個人都有做事方式，我們經濟人的方法是參觀展覽，為廠商加油。」

被問及是否願意參加韓國瑜的凱道誓師大會，郭台銘說：「目前韓國瑜方面沒來邀約，但這活動不管怎麼辦，都是支持把民進黨政府換掉，他支持韓粉的行動，如果來邀約，他會樂意一起去。」

針對另一參選人朱立倫說，郭台銘先前是個企業家，過去比較習慣面對員工跟股東，將來心境可能要轉換；郭也回說，自己有優點也有缺點，優點是懂經濟、科技。

至於柯文哲稱韓國瑜是百年政治世家、是權貴，郭台銘白手起家、是庶民。郭台銘表示，每個人出生都是庶民，但當市長以後就不是庶民了，當了委員也不是庶民，所以不要批評誰是庶民，而是當上政治領袖以後，不要忘了庶民的苦，誰能夠解決庶民經濟的問題，這才是關鍵，這才是有能力當選總統的人。

張麗善挺韓 郭︰出於壓力、尷尬

郭台銘日前到雲林參訪時由縣長張麗善陪同，卻表態支持韓國瑜。郭認為，張這樣說是因為出於壓力、尷尬，其實他已被張麗善聘為雲林縣頭號經濟改型顧問，聘書是她親手發的，郭台銘也已派遣十人團隊到雲林縣搞經濟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法