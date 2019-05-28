賴營︰政黨內事務 需受法律約束

2019-05-28

「法界建議提訴訟 賴僅參考」

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文陣營力主修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的前行政院長賴清德陣營曾研議以法律戰因應，賴系立委林俊憲昨受訪表示，確實有法界人士提出訴訟的建議，賴只是作為參考，並沒有說一定會朝司法訴訟方向走。

林俊憲補充，政黨內部事務還是需要受到法律約束，例如政黨初選也受 《公職人員選舉罷免法》保障，任何民主競賽，都不允許在比賽進行中改變規則，否則就會被外界批評為量身訂做，比賽的公平性一定會受質疑。

面對黨內初選紛爭，賴清德廿三日接受電視節目訪問時表示，他直到上週三中執會的前一天才知道蔡營想修改選舉辦法，因此當天才拋出新方案。他認為，新的辦法只能夠適用在下一屆，否則會有「法律問題」。

民進黨中執會明天將再討論總統初選日程相關事宜，賴清德行動辦公室發言人李退之昨呼籲同志尊重並維護民進黨的民主機制，初選時間已一延再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害。

李退之指出，賴清德是忠貞民進黨黨員，如果中執會明天真的再做出傷害黨的決定，就算是對賴極度不公，賴也不會做出傷害黨的事，因為他深愛民進黨。

李退之強調，賴院長團隊也不希望黨的決策機制可能出現這樣的缺失，對民進黨的民主資產以及社會形象將造成無可挽回的傷害。

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