回屏東拜神 蔡︰只有我能守住台灣

2019-05-19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文昨回故鄉屏東一連拜訪東港鎮東隆宮、車城鄉保安宮及枋山鄉德隆宮，她強調，「起厝起一半，師傅不能換！」「二○二○年能守住台灣的只有一個人，就是蔡英文！」

鄉親們爭睹擠滿廟埕

蔡英文昨在立法院長蘇嘉全、立委莊瑞雄、蘇震清及內政部長徐國勇等人陪同下，到東隆宮參拜，廟埕擠滿大批民眾，還有動漫迷持小英漫畫人像前來支持。

蔡英文說，她執政三年勇敢承擔以往的總統想做卻不敢做的事情，除年金改革、轉型正義及能源轉型外，國造潛艦從蔣介石時代就被提起，直到她才開始啟動。有的總統是決心不夠，有的總統是當時外在條件不成熟，蔡政府用短短的三年來做，當廠房蓋好後，就可以打造潛艦，提升國防。

堅持台灣主權與自由

蔡英文強調，潛艦國造關係到台灣的民主及安全，她當總統三年期間花最多時間在國防上， 她雖未服過役，但她是真正的三軍統帥，國軍需要總統的支持，她也全力支持國軍，讓國軍擔起保家衛國責任。

蔡英文指出，中國過去三年來不斷壓迫台灣，但她堅守立場從未讓步，也從未接受中國條件，她會堅持台灣主權及民主自由。

蔡英文並宣揚她的減稅政績，指台灣這幾年經濟穩定成長、稅收增加，政府在償還前債後，有剩餘的就要回饋給人民。

稱讚蘇院長做事明快

蔡英文也稱讚行政院長蘇貞昌做事明快又清楚，讓民眾感覺到政局越來越穩定，台灣的民主要發展得更好，二○二○年是最重要關卡，「起厝起一半，師傅不能換！」若選錯總統將守不住台灣，能守住台灣的只有一個人，就是蔡英文。

蔡英文在東港還抽空拜訪她很喜歡吃的日式手燒煎餅店，她稱讚店家的花生煎餅是她吃過最好吃、最扎實的煎餅，有時睡前肚子餓，吃一塊就很好睡；蔡在離去前特別於店家看板簽名，民眾也爭著要和小英總統握手，氣氛熱絡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法