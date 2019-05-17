焦點評論》閱聽人警戒

2019-05-17

記者鄒景雯／特稿

台灣人歷經解嚴與民主化的逐步洗禮已經三十年，隨著科技的進步，理論上台灣的媒體環境與閱聽品質應該愈來愈健全開放、精緻多元才對，但是這個時刻，卻是台灣媒體再度危急的關頭，不僅是媒體人本身的明辨與把持，所有的閱聽大眾也都需要高度警戒。

造成當前的困頓，有內部的因素，更有外力的破壞。原發於我們自己的問題，簡單地說，就是台灣媒體與受眾的退化，所形成的惡性循環。一方面過度競爭的傳統媒體，特別是電子媒體，相當長的時間以來基於獲利生存導向，過度以低成本、小製作的廉價產製餵食閱聽人，政府主管機關無能透過政策工具進行引導；再方面多數閱聽受眾安於華文語境，缺乏主動求知、蒐集資訊的企圖，無法藉由豐富的國際管道改善被動封閉的資訊供給結構；三方面網路時代來臨，速、簡、淺的閱讀模式，進一步強化了既有的閱聽習慣，使大眾接受的資訊量更形萎縮，更易被操弄。在這種脆弱的情況下，奉送了中國絕佳的機會，共產黨以其鬥爭起家的宣傳專長、崛起的國力與財力，大量對台傳播其新聞影視產品，這麼多年下來，幾乎壟斷、決定了台灣人的世界觀。

既然先天體質不良，就需要後天有意識的長期調養，這時我們不得不一起認識對手，關注外力入侵的嚴重性。基本上，經濟統戰與思想統戰，是中國當前企圖影響台灣基層社會的兩條戰線，前者抓住人民口袋，後者控制人民的腦袋。針對思想統戰，中國共產黨在成立之初就設中央宣傳部，與組織部、統戰部同為核心機構。中央設有網路信息辦公室，習近平主政後將之提升為領導小組，自兼組長，親自手抓指導工作，可見重視的程度。

網路信息領導小組辦公室主任，原本是中宣部副部長魯煒，曾被西方媒體封為掌管全中國數億網民「空氣」的網路沙皇，沒想到居然不算是習近平的嫡系親信，在十九大之後被撤換後法辦，現在是由習大大的舊屬徐麟、莊榮文接手，諸凡習近平頻頻大作的「中國夢」，花費巨資在國外收購媒體，以銳實力炮製有利中國的消息，以及在國內外運用大數據、電商平台、監控科技、AI等蒐集中國人民的一切訊息，以便操縱等等，都是由他們所主導。

在這種黨國體制之下，中國媒體與其政府是下對上「指揮─恩庇」關係，媒體最重要的責任不是監督政府，而是完全服膺政府領導，既是政府宣傳政策與塗脂抹粉的傳聲筒，同時也是為政府蒐集情報、監控異己的耳目；媒體如果具有自主性，不受中共箝制，恐怕就會阻礙國家偉大復興、危害政權穩定性，不聽話的媒體就被視為國安威脅，得要儘速剪除才行。這種僅存在於極權國家的「媒體工具論」思維，最近在北京所謂的「兩岸媒體峰會」上，從汪洋的訓示中表露無遺；這類場景當然不是單例，五月十九日，在廣州還要舉辦另一個所謂的「粵港澳大灣區媒體峰會」，而台灣媒體與台灣閱聽人看到這樣密集的公然操作，豈可不深自惕勵？

眼見以上的情勢惡化，擁有公權力的政府倘若束手無策，也絕不會得到閱聽人的認可。具體的治標與治本辦法是什麼？公民社會需要共同的參與及鞭策。

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