轉移美中貿易戰焦點 洪習會可能明登場

2019-05-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱今天率團前往北京訪問，消息指出，中共總書記習近平將在明天下午與洪秀柱會面，據分析，北京安排「洪習會」，是要高舉民族復興與統一大旗，藉此轉移美中貿易矛盾焦點，同時也企圖在台灣總統大選開跑前，對涉台議題定調。而習是否藉此次會面，將「習五條」具體化，或訴求統一的急迫感，值得關注。

中國國台辦九日發布新聞稿稱，洪秀柱將率領台灣各界人士代表團，於十二至十五日赴北京參訪，「就兩岸關係和民族未來等共同關心的問題，開展對話協商，深入交換意見」。這是中國今年一月二日推出「習五條」以來，北京當局首次公開宣布邀請台灣政治人物。

據了解，國台辦九日也發出採訪通知指，「五月十三日（星期一）十五時，中央領導在人民大會堂會見台灣客人。」消息指出，到目前為止，北京還是安排洪習兩人見面，即使洪秀柱最後沒見到習近平，也會見到中國全國政協主席汪洋。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，與中共最高領導人見面，通常要最後一刻才會確認。從時間序來看，「洪習會」的安排應是與美中貿易戰有關，加上台美關係越來越親近，美中在台灣議題上的較勁態勢非常明顯，兩國都想要爭取台灣的支持。

董立文指出，國民黨政治人物想與習近平見面的非常多，但在習近平提出「一國兩制台灣方案」後，現在要見習近平的人，恐都要表態支持「一國兩制」，親民黨主席宋楚瑜日前訪中沒見到習近平，但還是「被支持一國兩制」，若「洪習會」成真，則是非常明顯的風向球，他預料習近平將在會中重申「習五條」。

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