抵東京參訪 賴清德：將會晤多位日本老朋友

2019-05-09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕前行政院長賴清德八日晚間抵達東京展開為期五天的訪日行程。賴清德此行將拜會多位日本國會議員，包括與他私交甚篤的重量級要人。他表示，在擔任台南市長七年時間，接見了一百五十七團日本國會議員、地方首長議員和產業界人士，認識了很多朋友，這次利用機會和老朋友敘一敘，並應台僑之邀來做國是報告。

應台僑邀請做國是報告

邀請的台僑團體「在日台灣同鄉會」會長王紹英指出，賴前院長的演講題目為「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」。

據了解，賴清德此行將拜會多位日本國會議員，包括身兼自民黨青年局長的眾議員佐佐木紀、武井俊輔和財務副大臣鈴木馨等人，還有親近首相安倍晉三的要人。

賴清德對於日本外相河野太郎與外務省表態支持台灣參加世界衛生大會（WHA）表示，非常感謝日本能站在醫療人權的角度支持台灣參與WHA。

賴清德指出，過去擔任立委時曾任立法院厚生會會長，拜訪前首相森喜朗，當時森喜朗曾提到台灣可以參加世界貿易組織為何不能參加世界衛生組織，健康要比經貿更重要。

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