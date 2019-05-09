賴清德︰承認九二共識 這個我們沒辦法

2019-05-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前行政院長賴清德昨應國立屏東科技大學教師會邀請進行參選總統以來的第一場校園演講，講題「為自己寫人生故事」，學生們似乎有備而來，針對統獨、特赦陳水扁前總統等議題開問，賴清德來者不拒，強調「台灣是個主權獨立的國家」、「承認九二共識，這個我們沒辦法！」

主張獨立 才能維持和平現狀

學生向賴清德拋出「你的台獨路線未來怎麼走？」「如何因應台灣弱勢的外交處境？」等問題。

賴清德回應，以台灣前途決議文為前提，台灣已經是主權獨立的國家，台灣的前途只能由兩千三百萬人民決定，做法就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。賴強調，現在講「台獨」或是「台灣獨立」，都是指「台灣已經是主權獨立的國家」，背後的精神是維護台灣民主。

賴清德說，「主張獨立才能維持目前和平現狀」，國民黨宣稱的九二共識，會讓人誤解中華民國是不存在的；如果邦交國因為中國施壓而與台灣斷交，「我們給予尊重，但叫我們承認九二共識、犧牲民主去換取邦交穩定，這個我們沒辦法！」

學生還問，「選總統是不是要特赦陳水扁？特赦扁會不會愧對民進黨的民主理念？」賴表示，第一家庭涉入這樣的案件，帶來社會的紛擾確實「有過」，但陳水扁對台灣社會發展「有功」，且扁案審判過程不符合程序正義，比較林益世一案就知道爭議所在，他支持特赦，但不是為了特赦而選總統。

學生並問賴清德「對總統蔡英文的看法」、「怎麼看與惡的距離」等，賴清德說，他不會否定過去、否定任何人，他認為擁有權力者常要面對善惡的選擇，其中道德是很重要的。

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