星期專論》讓我們為台灣民主鼓掌喝采！

2019-05-05

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

隨著北半球的時序盡皆入春，台灣即將於二○二○年初舉行的總統大選，看似正開始升溫。儘管民進黨已入主總統府，蔡英文女士也準備尋求連任，但前行政院長賴清德仍表態有志競逐，讓部分觀察家感到意外。在此同時，國民黨也開始聚焦其黨內初選。二○一六年國民黨總統候選人朱立倫，以及政壇長青樹、前立法院院長王金平已宣布參選。新竄起的韓國瑜爆冷當選高雄市長，如今更進一步被納入初選民調名單。另外一顆震撼彈，則是鴻海集團董事長郭台銘宣布參選，尋求代表國民黨角逐大位。前總統馬英九也是各方揣測的熱門人選。

習近平自以為是中國新皇帝

前述人選都有各自的強項和弱點，筆者將嘗試不揣淺陋略抒己見。不過，為了凸顯本文主旨，讓我們暫時打住。台灣新興的民主實驗正蓬勃發展，與台灣海峽對岸的情況形成鮮明對比。要說兩岸間在這方面有什麼不同，就是中華人民共和國內部治理的透明度正在開倒車。當權的強人—中國國家主席習近平已表明，他不想再遵照鄧小平在二十多年前非正式建立的任期制。毫不掩飾自己崇拜毛澤東的習近平，自以為是中國的新皇帝，渴望終身統治天下。說不定，他可能以為自己能撐到二○四九年（譯按：屆時習已九十六歲），得以主持中華人民共和國的百年國慶！

由於專制威權的中國沒有真正的民意調查，因此我們無從確定中國民眾對此有何想法。但我將冒大不韙地建議，這是特別糟糕的想法，野心勃勃的習近平很可能招致惡報。至少，此舉將使較年輕的中共高幹希望破滅，因為這些人或許是設想自己有朝一日也有機會登上頂峰，才願意向習主席效忠。應該有不少人還記得，毛澤東死前最後幾年的政治動盪，當時他因為年邁而逐漸喪失統治能力，沒能指定任何人接掌大權。

香港「一國兩制」已經破滅

在話題回到台灣前，我想花點時間評論一下香港的情況。讓我們回想一下鄧小平所做的承諾，即此一前英國殖民地在「一國兩制」下，將擁有透過民主選舉拔擢領袖的機會。這項承諾給了倫敦一點信心，認為在一九九七年將其卓越地經營逾一五○年的殖民地移交給中國時，香港將享有更大的自由。

唉，就像北京當局曾許下的許多承諾一樣，隨著中國的魔爪日益限縮港人對選舉特區行政長官（特首）與立法會議員的參與，這項承諾已經破產。倘若英國人沒有陷入「脫歐」事務的泥淖，或許他們會更直率地表達對中國虛假承諾的不滿。

隨著蔡英文總統的第一屆任期行將結束，經濟發展減速使她面臨動輒得咎的逆境。如今賴前院長宣布有意爭取民進黨提名，黨內其他有志之士或許也將跟進。對兩岸關係的擔憂，可能也不會為蔡總統加分。但整體而言，這似乎仍反映出民進黨內的分歧，恐怕不是二○二○年來臨時的好兆頭。

郭台銘以做為一位精明的企業家而馳名，白手起家創立了亞洲最大的企業集團之一。他和中國領導高層的關係密切，但這種身份在台灣內部政局中可能利弊互見。未來郭台銘若非擊敗其他政治歷練更豐富的國民黨參選人，就是最終以獨立參選人身份加入戰局，而此前以這類方式參選的政治人物（即宋楚瑜）並未踏上光明坦途。

台灣民主制度欣欣向榮

隨著二○二○年總統大選的腳步逼近，在未來的專欄中，我們還有機會更密切地觀察這場賽局。但此時此刻，我只想簡單地表達，台灣正展現出一個年輕新興民主國家的跌宕紛亂。台灣面臨許多問題，除了內政，還有兩岸關係。然而，對照中國頑固守舊的威權主義，台灣欣欣向榮的民主制度，仍值得這個島國的所有朋友為之頌讚。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心茅毅譯）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/