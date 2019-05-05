主持金華演習 蔡英文︰守護我們的藍色國土

2019-05-05

〔記者王宣晴、謝武雄／綜合報導〕總統蔡英文昨日上午前往新北市八里台北港主持金華演習實兵演練，她致詞表示：「我們要展現捍衛主權、民主、自由的決心，強化邊境安全，守護我們的藍色國土。」同時勉勵參加演習的單位都是奠定國家安全的重要角色，隨後登上宜蘭艦檢閱實兵操演。

中國武嚇 國軍會做好萬全準備

海巡署指出，此次演習參考真實案例，模擬政府在面對恐怖攻擊、核化災害、海上劫持、救生救難情境等狀況，展現各部會、單位的應變能力；共動員七三七人、十七艘艦艇及三架直升機、六架無人飛行載具、二十四輛各式特種車輛，同時展示中科院為海巡署開發的艦用二點七五公釐火箭砲塔、海巡署新成軍的旋翼型無人機等裝備。

蔡總統表示，當前國際情勢變化很大，反恐國防思維面臨挑戰，無論是恐怖攻擊、生化攻擊、關鍵基礎設施攻擊，都是當代安全威脅新模式，前年起的政經兵推就思考如何應對。

蔡英文說：「台灣不只台灣海峽旁邊的台灣，也是太平洋上的台灣。」這次參加演習相關單位都是安全重要角色，這幾年靠大家努力，台灣肩負起區域安全穩定任務，無論打擊跨國走私、防治非法偷渡、堵絕傳染病擴散都有很大貢獻。

總統也指出，此次演習選擇在台北港操演，是因台北港不僅是北部海運、國際海域吞吐量最大的港口，也是最重要的漁場、北台灣的關鍵門戶，期許這次演練能展現扎實訓練成果、堅實壯盛氣勢，讓國人了解堅持國土主權寸步不讓、民主自由堅持不退的決心。

對於美國最新中國軍力報告，直指中國對台策略除有限度動武外，也會透過全盤規劃逼迫台灣接受統一或展開對話；蔡英文昨到桃園參加活動時受訪表示，中國軍事活動頻繁造成區域不安，相反的，台灣是區域和平穩定貢獻者，無論中國文攻武嚇，會堅持守護台灣主權、自由民主。而國軍一定會做好萬全的準備，有信心會確保台灣人民安全。

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