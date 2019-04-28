守護我們的國家 蔡要跟隨媽祖精神

2019-04-28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北松山慈祐宮慶祝天上聖母聖誕，昨上午大批民眾湧入祝賀，總統蔡英文、台北市長柯文哲皆到場祝賀，不過兩人時間錯開，並未碰面。蔡英文表示，她今年在媽祖遶境過程中，看到台灣人民體現媽祖無私奉獻的精神，並展現團結，她作為總統，「一定會跟隨媽祖的精神，守護我們的國家，讓人民安居樂業！」

蔡英文表示，媽祖是台灣重要信仰，每年三月都是媽祖的重要活動，民間說法是三月瘋媽祖，慈祐宮保佑地方二○○年，感謝慈祐宮展現媽祖慈悲精神，持續做公益，很高興能夠到場慶祝媽祖的聖誕，希望媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安。

蔡英文今年在大甲媽祖起轎時前往進香，並在白沙屯媽祖出巡時，跟了一段路。蔡英文指出，途中看到很多台灣人展現媽祖無私奉獻、團結一致的精神，沿路送水、送食物、幫忙指揮交通，「作為總統的我，一定會跟隨媽祖的精神，守護我們的國家，讓人民安居樂業！希望所有人民能一起團結守護我們的國家，讓國家未來更好。」

柯文哲致詞時感謝松山慈祐宮每年捐贈救護車、消防設備等，持續投入公益。柯也祈求媽祖保佑風調雨順、國泰民安，祝福民眾身體健康、闔家平安。

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