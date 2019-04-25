美共和黨全委會主席 挺台參與國際組織

2019-04-25

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕美國「共和黨全國委員會」共同主席希克斯一行人昨前往總統府晉見蔡英文總統，並拜會立法院長蘇嘉全。希克斯在立法院表示，近年來中國更積極的在國際社會上打壓及孤立台灣，並要求實施一國兩制等作為，他希望台灣能繼續捍衛民主。

希克斯肯定台捍衛民主

希克斯在拜會立院時表示，台灣是很好的夥伴，希望這樣的關係能持續下去。他也非常樂見台灣能夠參加聯合國多項國際組織如「國際民用航空組織」、「國際刑警組織」及「聯合國氣候變遷綱要公約」等，近年來中國更積極的在國際社會上打壓及孤立台灣，他希望台灣能繼續捍衛民主，此次實地走訪台灣，感受到台灣人民的熱情與友善，這也反映了民主真正的價值。

蔡總統接見希克斯等人時強調，反民主以及極端勢力在世界各國抬頭的趨勢，現在民主自由價值正面臨前所未有的挑戰，而台灣就在對抗反民主勢力的前線。她強調，台灣會持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展。

蔡總統說，除了美國副總統彭斯、國務卿龐皮歐多次公開肯定台灣是民主的成功故事，上週川普政府也第三度宣布對台軍售，並常態化對台灣軍售程序。我們看到美國正在以實際且實在的行動，堅定支持台灣。

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