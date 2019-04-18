中國24機5艦15日擾台 模擬攻擊東、南部

2019-04-18

外交部推特 公布「遠海長訓」 機艦數量

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國解放軍十五日派遣軍機、軍艦赴西太平洋「遠海長訓」，國防部掌握動態，並未公布確切數量。外交部昨在官方推特公布一則署名部長吳釗燮（JW）的文章，指中國廿四架軍機、五艘軍艦十五日在台灣周遭演訓，中國「轟六」轟炸機更模擬攻擊台灣東南部、南部地區。對此威脅，外交部也回嗆中國：「我們不會向霸凌者低頭。」

外交部︰不向霸凌者低頭

國軍為確保自身情監偵能量，不被他國測試與窺探，歷次中國軍機、軍艦接近台灣外圍海、空域時，鮮少公布確切數量，軍方前天僅公布中國機隊內含「轟六Ｋ」轟炸機、「運八」電戰機、「空警五○○」預警機、殲十一、蘇愷三十戰鬥機；掌握宮古海峽動態的日本防衛省則公布訊息指出，中國四月十五日有四架「轟六」轟炸機、一架「運八」電戰機穿梭宮古海峽，亦有一艘「○五四」飛彈護衛艦在該海域活動。

外交部官方推特昨發布一則署名吳釗燮的文章指出，當美國在台協會慶祝「台灣關係法」四十週年之際，中國派出廿四架軍機、五艘軍艦在台灣周遭演訓，「轟六」轟炸機更模擬攻擊台灣東南部、南部地區。外交部強硬表示：「我們不會向霸凌者低頭。」

外交部補充表示，此推文意在凸顯中國軍事恫嚇台灣的企圖與強度，以及台灣安全面臨來自中國的壓力。盼提醒國際社會正視、重視中國一再地霸凌作為，以爭取國際社會對我的了解與支持。

值得注意的是，外交部推文提及，中國「轟六」轟炸機模擬對我國東南部、南部地區攻擊訓練。軍方人士指出，此次中國機隊數量的確較為龐大，但對於中國軍機、軍艦動態，國防部都嚴密掌握。

民進黨立委王定宇表示，外交部公布中國軍機、軍艦相關資訊，可見我方欲將此事自台海周邊事務，提升至西太平洋、印太安全等級問題。

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