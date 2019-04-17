桃園參拜簽書 賴：盼藉初選凝聚分散力量

2019-04-17

〔記者許倬勛／桃園報導〕前行政院長賴清德昨天到桃園市新屋區長祥宮參拜、簽書，祈求選舉順利，所到之處受到支持者熱烈歡迎。賴說，希望藉由初選團結黨內，讓已經分散的力量能夠凝聚，若有幸擔任總統，會以打造長治久安的社會、穩定繁榮的國家為目標。

對於近期蔡英文總統頻繁接見多位重量級外賓、出席多場台美關係活動，被各界解讀為展現外交能力，賴清德說，每個人都有強項，初選就要拿出特色、專長，將治國的理念向國人說明清楚，因此要給予鼓勵。

民進黨中執會通過總統初選延期，「英德之爭」邁入延長賽，總統府秘書長陳菊表示將再與「兄弟」會談。賴清德說，尚未收到陳菊邀約，他認為初選的制度不變，投入初選的初衷也不變，也重申與蔡英文是君子之爭，只想讓台灣愈來愈好。

對於高雄市長韓國瑜隔海開嗆三任台大法律系畢業總統，搞殘台灣經濟與競爭力，引起各界議論，賴清德對此表示不以為然，「韓市長的話無法獲多數國人支持」。

賴清德指出，台灣經濟現況確實仍有待加強，但不可忽視這些年的進展，不宜抹煞在位者的努力，很難苟同韓的言論。

賴清德說，去年九合一民進黨敗選後，台灣陷入險峻之勢，民主存亡迫在眉睫，因此他願意出來承擔下一階段的責任，希望用民主、自由的價值爭取國人認同，「這點比什麼都重要」。

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