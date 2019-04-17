美眾院前議長萊恩 促中重啟兩岸和平對話

2019-04-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前眾議院議長保羅．萊恩昨在印太安全對話上直言，中國不願放棄武力統一台灣是破壞兩岸關係穩定的最大因素。萊恩也說，中國應停止以軍機繞台等行為恐嚇台灣，並敦促中國和台灣重啟對話，選擇和平、文明的道路，「這是中國是否有資格在國際上扮演領導角色的關鍵，世界都在看。」

遠景基金會與美國哈德遜研究所昨共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係。蔡英文總統、外交部長吳釗燮、保羅．萊恩、日本代表沼田幹夫、歐盟駐台代表馬澤璉與印度代表史達仁等均出席與會。

萊恩在專題演講中再次肯定台灣貢獻國際的成就，「儘管受到中國施壓，台灣仍尋找貢獻的方法。」萊恩舉例，台灣為受到伊斯蘭國破壞影響的人們，提供數百萬美元的人道主義援助，或例如台灣透過救援物資，幫助在委內瑞拉絕望的人民，也自願響應聯合國制裁措施。

萊恩說，「我們應該盡一切努力，抵制中國出於政治動機阻撓台灣在國際社會中發揮領導力。」

批中國機艦繞台 恐嚇台灣

萊恩接著話鋒一轉提到，中國軍機前天再度現身台灣和菲律賓周邊海域，「顯然是為了恐嚇台灣」。萊恩指出，自二○一七年十一月以來，中國軍機至少繞台廿次，軍艦自二○一三年以來也至少航行五次；軍機三月底更穿越台海中線，「這些都應該停止了！」萊恩批，這是不負責任行為，破壞幾十年來和平穩定發展框架。

萊恩說，他認為不言自明的正是「中國不願意放棄武力統一台灣是兩岸關係最不穩定的因素」。萊恩敦促北京重啟與台灣民選政府和平對話，這是化解歧異唯一可接受的方式，這也會是當世界對中國抱持懷疑，中國可採取的第一步和最重要的一步。

萊恩說，世界正在關注北京是否以台灣應得的尊嚴和尊重對待台灣。他直言，中國認為自身具備領導角色的規模，而如何對待台灣「是中國是否有資格在國際上扮演領導角色的關鍵」，「選擇和平、文明的道路吧！」

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