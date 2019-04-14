統戰統到基層 中方積極與我村里長簽交流協議

今年一至三月至少有九個台灣村里與對岸簽署
〔記者鍾麗華／台北報導〕中國積極拉攏台灣基層，在去年九合一選舉、新任村里長上任後，便密集安排赴中交流。據中媒報導，一至三月至少有九個台灣村里與對岸簽署結對交流協議，陸委會表示，村里長依法不得簽署任何協議，將請主管機關查處。事實上，過去已有十名村里長因此受罰。
赴中參訪活動 合唱「我愛我的祖國」
中國以「一代一線（青年一代、基層一線）」對台統戰，在基層除拉攏宮廟、農漁會、原住民等，更鎖定村里長。上月爆出有八名村里長擔任福建平潭九個村委會或社區居委會執行主任，內政部已請村里長陳述意見至十日為止，並視陳述結果開罰。
事實上，去年十一月底九合一選舉，選出新任村里長後，中國便著手佈局拉攏。高雄市里長聯誼會參訪團在中國海南省台聯邀請下，去年十二月初即赴中交流，而今年至今，中媒有宣傳報導者，就有八團村里長赴中，未被報導者恐更多。對岸在參訪活動中，還邀村里長合唱「我愛我的祖國」、共切「兩岸一家親蛋糕」。
彙整中媒報導，一月有四團村里長赴中、三月有三團，彰化縣九個鄉鎮市的村里長等基層代表近兩百人，四月八至十八日正在重慶參訪，重慶市台辦表示，「這是歷來基層參訪人數最多、活動規模最大」。
可能受罰 里長陳建良：不知道違法
據報導，台灣村里長聯合總會會長、台中沙鹿美仁里長陳建良一月率團到四川交流，美仁里與眉山市的江公社區簽署結對交流協議，彰化和美還社里也與夾江縣紅旗村結對認親。此外，新北市三重區長安里、錦通里也與四川的社區簽署交流合作協議；彰化縣的四個鄉及村里三月時與重慶的社區締結友好，金門縣與對岸金井鎮圍頭村簽署三項協定和三項合作意向。
陳建良受訪時澄清，簽署協議只是形式、做場面而已，對方要給上級看的，對台灣而言，協議是「廢紙一張」。對於可能受罰，他喊冤說，「政府完全沒宣導，誰知道是違法？里長是最基層，也是一票票選出來的，這樣就處罰，根本不公平。」
內政部解釋說，村里長並非行政法人，無權代表村里簽署任何協議，擅自簽署屬違法。陸委會也說，村里長沒有公權力，不得簽署任何協議，若簽署協議則違反「兩岸人民關係條例」，可處十萬至五十萬元罰鍰。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay