柯也喊賺錢 議員譏「韓國瑜化」

2019-04-12

〔記者郭安家、林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲將雙城論壇定位為「大家一起賺錢」，將台灣跟長江三角洲經濟圈連結，被國民黨、民進黨台北市議員譏諷是抄襲高雄市長韓國瑜口號、受韓影響；議員普遍認為，台北市不像高雄市有大量製造業、農業貨品要出口，柯顯然過度簡化經濟議題，未思考台北的經濟模式。

身兼台北市政府副秘書長的財政局長陳志銘回應說，台北市有一些ICT、生技業、智慧城市產業，與中國有合作空間。但他坦言，雙城論壇以往都是北市府與上海市府的經驗分享，從未談經貿議題，「過去談才知道有什麼合作空間」。

質疑柯未思考台北經濟模式

議員梁文傑認為，柯文哲說法受韓國瑜影響，但沒具體意義，因台北市非製造業都市，沒甚麼東西要出口，與上海市往來較多是觀光客，二○○六至二○一四年不少台商資金回流，但中國資金到北市一定是搞房地產，造成過去幾年房價飆漲。議員阮昭雄也說，北市跟高雄的狀況不一樣，大家都希望一起賺錢，但不是這麼容易就能簡化。

議員林亮君表示，都在說賺錢、拚經濟，但中國對台不友善，仍須持保留態度。這也是三一八學運反對服貿協議的原因，與中國經貿往來要非常留意。

議員陳永德則說，外界都認為柯文哲反商，修理遠雄、日勝生導致國內企業不敢投資台北公共工程，若要大家發財，柯應檢討過去四年錯誤政策，鬆綁法令讓外資到台北，而非一味抄襲韓國瑜口號，柯顯然沒想到台北經濟模式主題，完全沒講到重點。議員王欣儀酸說，很高興柯願意跟進韓，呼應他們的口號。

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