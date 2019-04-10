2019-04-10

記者鄒景雯／特稿

前外交官邵毓麟的兒子邵子平，由於元月在中國領取了身分證，因此在上月被我移民署通報廢止了在台灣的戶籍，處置過後，當事人認為權益受損，決定到台灣來告官；然若仔細聆聽邵老先生一陣咆哮的內容，其實非常有意思，他最在意的是：「健保和退休金都不能領取，最重要的是，依法享有選舉、罷免等政治權益都沒有了。」

檢視一下這位八十多歲的邵子平生平，他是在中國出生，一九四九年約十二歲時隨父母逃到台灣來，一九七一年約三十四歲時移居美國，二○○三年在美退休後則回到中國定居，如果估計得沒錯，他在台灣連續長期居留，大概就是年少求學過程到考上外交官的短短二十餘年，其他的時間應該多半都在國外度過。這樣的背景，或許是時代造成，但是分別擁有三個國家不同的生活經驗，其中兩個還分別是第一與第二大經濟體，最終竟仍不能完全割捨掉與台灣的若干連結，這不是很有趣嗎？

根據邵子平所怒斥的，台灣政府嚴重損害了他經濟利益和政治權益，前者主要是指健保與退休金，退休金部分事實上與戶籍無關，只要國籍還在，一年在中國居留未超過一八三天，退休金就不會有問題，要害因此在健保，戶籍沒了，無法納保，除非放棄中國身分證，否則當然取消；後者，則是民主國家的人民參政權。

一位決定落葉歸根的中國公民，想享有台灣的健保與民主，意義大了。選舉罷免權屬於形而上，暫且不談，健保這制度，學問大矣。中國去年三月才公布所謂三十一項措施，惠台方案包山包海，各省市逕行出台的經濟誘因，不時此起彼落，加上中國公民本有的權益，居然還抵不過放棄台灣全民健保，這個在資本主義社會所建立的社會主義制度，不要說連標榜社會主義國家的中國是邊都搆不上，就是在世界上也是全球獨步，它的存在，特別是項目齊全、收費低廉，反映了台灣的醫療水平與醫護奉獻，而這二者的背後，又分別具有這個社會所蘊藏的文明質量，大家平常習以為常，以為理所當然，若要另外擇地複製，目前恐怕還沒看到第二例。

健保在台灣發展到今天，固然是諸多因素使然，不論有多少的血汗抱怨，它始終都是超越藍綠，民意滿意度最高的政策，只是沒想到，透過邵子平的大聲嚷嚷，讓人又發現健保在對抗中國統戰、國族抉擇、身分認同上的強大神力，是台灣的強項，稱健保救國，絕不誇張。

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