兩度為禽獸說道歉 陳明通：非針對韓

2019-04-03

〔記者鍾麗華、王榮祥／台北報導〕陸委會主委陳明通前天接受廣播專訪表示：「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」高雄市長韓國瑜怒嗆「書讀到狗肚裡」。陳明通昨出面召開記者會，兩度鞠躬道歉，他強調，談話並非針對韓國瑜，對措詞不當引起外界不滿，「讓大家誤解，我概括承受」。

韓：希望一切就過去

高雄市長韓國瑜回應說，這四個字太重了，陳明通已道歉，希望一切就過去。韓說，陳明通畢竟是中央部長，不曉得其他民眾怎麼想，但他覺得經濟上較困苦的民眾，還是會有一股氣。希望大家從更寬廣的角度來看。對於有人要求陳明通下台，韓國瑜回應尊重。

韓國瑜指出，所有人都是好朋友，都是要來往的、都要爭取經濟發展跟情感交流，這一點如果沒有認知清楚，卻一定要逼他戴一個小紅帽，自然而然、這些解釋會比較偏狹，高市團隊真的想為高雄衝出一條路。

陳明通召開記者會解釋，專訪談話最主要是強調，「拚經濟時也要捍衛主權」，尤其看到共機日前穿越海峽中線，這是從未有過的軍事壓力。在今年一月二日中共總書記習近平推出「一國兩制台灣方案」，不放棄武力對台、實行兩手策略，他把對兩岸局勢的憂慮向國人說明。

陳明通指出，因為當時主持人問他，再回任陸委會主委有什麼想法？他強調拚經濟過程中，也要捍衛主權，「中間過程出現措辭不是很恰當，引起一些人感覺上不舒服，要跟大家說抱歉」。他無意對拚經濟的國人同胞有任何不敬的意思，拚經濟也是政府的職責，不過，「護主權、拚經濟兩者是連動關係」。

陳明通強調，在廣播專訪的說法絕非針對韓國瑜；對於韓回嗆，他認為，韓在一時資訊不完整下，難免有這樣的發言，可以理解，「韓這趟去賣台灣農產品、拚經濟，我從頭到尾都是肯定與祝福」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/