國造重型魚雷計畫 可望重啟

2019-04-03

〔記者羅添斌／台北報導〕首艘國造潛艦預計二○二四年三月下水、二○二五年成軍，軍方高層官員透露，為讓國造潛艦具備強大戰力，避免重要武器裝備供應生變等考量，中斷十餘年之久的「長程重型魚雷研製計畫」，可望重新啟動，讓國造長程重型魚雷可與首艘國造潛艦同步成軍部署。

官員指出，「長程重型魚雷研製計畫」是由中科院執行，稱為「亢龍計畫」，在前總統陳水扁任內就已有具體研製成果，研製出一批數枚的長程重型魚雷，速度可達四十節，也符合參謀本部提出的規格要求；但當時參謀本部認為整體可靠度不夠，執意要向美國採購，國造重型魚雷計畫因此受挫，研製計畫也停擺。官員表示，「亢龍計畫」在扁政府時期受挫後，專案研發人員都回到各自的系所，在蔡政府力推潛艦國造政策時，為了讓國造潛艦同時具備自主性的重型魚雷，軍方就在思考是否重啟「亢龍計畫」。官員樂觀地說，現在就是重啟最好時機。

此外，我國向美國採購MK48 MOD6長程潛射重型線導魚雷，以強化現役劍龍級潛艦的打擊戰力，但採購案金額已由原先規劃的四十七億元，增加七億五千多萬元，達到五十四億六千餘萬元。

軍方官員指出，在中國持續建造自製潛艦及向俄羅斯採購新艦之下，中國現有柴電動力潛艦數量達到近五十艘，且不斷從台灣南北方航道進出第一島鏈，兩岸潛艦戰力明顯失衡，台灣必須貫徹潛艦國造政策，加速部署新式水下武器裝備，才能有效維護國家安全。

我國向美採購的MK48 MOD6型長程重型魚雷。（圖：取自雷神公司網站）。

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