美眾院兩項友台提案︰軍售常態化

2019-04-03

〔記者呂伊萱／綜合報導〕繼美國參議院提出「台灣保證法草案」後，眾議院外委會主席恩格爾等眾議員昨也提出兩項友台提案，一為眾院版「台灣保證法草案」，另一為「重新確認美國對台及執行台灣關係法承諾」決議案，在「台灣關係法」四十年之際，確立美台關係基石。

美國兩黨多位參議員上月二十六日提出「台灣保證法草案」，深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，持續支持台灣參與國際社會；法案同時強調，無法容忍中國在台海侵略性行為。眾院跨黨派的恩格爾、席薛曼、麥考爾與游賀等議員，也迅速於當地時間一日聯合提出眾院版二○一九年「台灣保證法草案」，同時提出「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案。

決議案指出，「台灣關係法」及六項保證是協助維持西太平洋和平、安全與穩定的重要元素，也是目前及未來美台關係基石。同時以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵美台所有層級官員互訪並與其對口會晤，重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」在內的各項立法，根據台灣國安所需，常態性移轉國防裝備給台灣。

決議案也呼籲美國國務卿積極支持台灣有意義參與國際組織，承認台灣為應對全球反恐的夥伴，呼籲總統探索與台灣擴展及深化雙邊經貿關係的機會，也強調美台緊密民間關係的重要性。

眾院版「台灣保證法草案」在國會意見中指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，加強協助台灣發展及整合不對稱戰力。草案也將美台經貿關係列入範圍，包括美國貿易代表署應於二○一九年重啟台美貿易暨投資架構協定會談，並以簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ）為目標。

眾院版國會意見中也表示，美應支持台灣有意義參與聯合國、世衛大會等國際組織，對非以國家為必要參與條件的國際組織，包含「聯合國教科文組織」等，也應支持台灣以會員身分進入。

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