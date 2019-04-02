挺蔡連任 台南青年發起連署

2019-04-02

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕民進黨總統初選英賴競爭，前行政院長賴清德過去長期經營的台南市，有多位黨內公職公開力挺賴；然而，近日也有台南在地青年發起挺英連署，訴求「堅持改革、守舊退散」，支持蔡英文總統連任，今還將於台南召開記者會公開發聲，去年曾參選台南市長的陳永和也將出席活動挺英，引發關注。

台南在地青年上週發起挺英連署，不到一週，已累積一五○○名網友加入。在地青年今將召開記者會挺英。此外，蔡英文為拚連任，除了各地黨內人士協助安排地方行程，近期也將出席多場挺英人士舉辦的座談活動，與「英粉」面對面對談。

黨內人士表示，蔡英文要向外界說明她執政三年的政績，特別訴求「別人不敢做的她都做了」，例如年金改革、黨產等，也會強調總統職權的國防外交成果，包括「台灣是世界的台灣」，台美關係也在歷史的高點。

政院拚經濟 展現吸引外商成果

至於經濟方面，政院官員指出，行政院施政以「拚經濟」為最優先，持續落實蔡總統的經濟政策，逐步建構數位時代的創新產業環境，使台灣成為全球網路、大數據、物聯網等產業新群聚的基地。

行政院近期已展現吸引國際外商成果，Google在第二期智慧台灣計畫要擴大對台投資，特邀行政院副院長陳其邁出席發表會。

此外，亞馬遜網路服務公司AWS也已經與經濟部簽約，將在林口新創園區共同成立聯合創新中心，該中心未來可望成為孵育台灣新創獨角獸的搖籃；蔡政府也將與亞馬遜AWS合作，來加速推動國內企業轉型升級，共同建立雲端運算人培基地，預計每年可提供二千人次的專業技術訓練。

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