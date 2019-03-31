賴清德︰打典範級初選 未考慮其他

2019-03-31

「希望是場君子之爭 一定會走完程序」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德繼在台北發表新書「用行動帶來希望」後，全台巡迴簽書會首站昨選在台南。對於外界關注的民進黨總統初選議題，賴清德強調，只有打典範級君子之爭的初選，才有辦法重新贏得國人支持。

立委補選過程 感受基層焦慮

賴清德強調，這次立委補選輔選過程中，感受到基層焦慮，國民黨面對「習五條」未提出有效方法，反而提出和平協議，因此他出來爭取國人支持及接棒承擔台灣的使命，希望這場黨內初選是君子之爭，對民進黨加分，有助黨內團結及凝聚社會力量支持，「我一定會走完初選這個程序。」

對於「蔡賴配」的可能性？賴清德表示，決定參加初選，是希望求得國人支持、接棒承擔責任，「沒有考慮到其他事情」。

簽書會現場湧入大批賴粉，高喊「選總統」、「總統好」，氣氛熱烈。台灣文學館演講廳大約三百個座位，下午一點半的演講，早上不到十點，免費入場券就領完，場外還有許多書迷無法進場。賴演講大約半小時，下午二點半結束後，逐一為熱情書迷簽名超過一小時以上。

賴清德在演講時表示，去年「九合一大選」結果，民進黨執政縣市從十三個掉到剩六個縣市，他除了負起政治責任辭掉行政院長職務，也深刻反省民進黨為何無法獲得人民支持，雖然政府已提供各項輔導補助政策，可是中小企業仍覺得未實質獲得政府幫助。

他指出，台灣有一百四十萬家中小企業，占台灣企業九十八％，提供全台八八一萬個工作機會，大約八成就業機會，而其中有一百萬家為五人以下的微型企業，當中又有六十萬家是跟民眾生活相關的民生服務業。

賴清德說，過去幾十年來台灣經濟奇蹟，靠著這些中小企業「提一個皮箱」到世界各地爭取訂單，提供眾多就業機會，對台灣經濟力量貢獻極大，但近年二代接班不易，遭遇轉型升級困難、工業型態改變、消費市場挑戰、外銷國際競爭壓力等因素，利潤愈來越微薄，員工加薪相形困難。

賴清德認為，當務之急是如何促進中小企業經營活力，尤其網路科技時代，運用大數據、智慧數位化等，中央與地方合作強化創新研發能力，同時建構完善的資金環境，並修改中小企業發展條例，加強國際對接能力，「國內市場雖小，但網路世界無窮大」，才能再創台灣經濟發展。

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