傳黨內連署改徵召 賴清德：相信黨會做最好處理

2019-03-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選參選人賴清德，昨日在台南首場新書簽書會，對於黨內傳出連署「徵召」方式避免紛爭，賴清德回應表示，這是黨務問題，相信黨主席卓榮泰會做最好處理。

賴清德不諱言，黨內協調小組已經跟他會面，他也明確表達參選原因，主要是考量民進黨處境遭逢空前困難，台灣局勢更嚴峻，基層擔心民進黨若輸掉二○二○總統大選，立委席次又大幅降低，民進黨輸掉的不只是政權，也會帶給台灣民主和主權的挑戰。

陳建仁讓賢 賴：尊重副總統的主張

對於副總統陳建仁表明階段性任務已經完成，希望民進黨形成最強組合。賴清德表示，陳副總統有非常堅定的信仰，充滿愛心，人如其名，是個仁者，也贏得社會敬愛，他尊重陳副總統的主張，「但這場初選是民進黨必須要的」，藉由這場君子之爭，讓社會知道民進黨的主張及未來要將台灣帶往何方。

據了解，黨內傳出有民進黨地方黨部主委，醞釀連署五位以上黨部主委提案召開臨時全代會，提案更改總統初選提名辦法，以「徵召」現任總統優先，避免蔡、賴相爭造成黨內分裂。另有一說法則是，透過中執會，將初選民調定為「蔡賴配」組合，與國民黨競爭對手進行互比民調。

對於黨內醞釀連署現任總統優先提名或「蔡賴配」聲音，台南民進黨基層人士認為，臨時全代會提案單必須一個月前作業，依中執會通過的總統初選協調時程至四月十二日，時間上根本不可行，「是不是真有這回事或只是放風聲」，都無助於黨內團結。

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