訪中頻惹議 韓國瑜：回高雄後說明

2019-03-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜訪中言行在國內引發爭議，由於陸委會指韓可能涉及違反兩岸人民關係條例，最高可開罰五十萬元；韓則委屈指出，這幾天為高雄拚回五十二億元訂單，台北方面卻要罰五十萬元新台幣，是腦袋壞掉嗎？他表示，回高雄後會對所有政治性議題做一個清楚表述。

韓國瑜訪中行程昨抵達廈門，先在廈門會議中心見證廈門與高雄企業合作簽約，共五家廈門企業與高雄區漁會、高雄企業簽定MOU，總價值約九億新台幣，簽約農漁產品包括火龍果、蓮霧、鳳梨、秋刀魚、魷魚等，總量達一．五萬噸。

韓國瑜傍晚與廈門市委書記胡昌升、廈門市長莊稼漢會面，胡昌升讚賞韓堅持九二共識，理念契合儒家思想，一步步讓高雄發大財，昨簽約只是一個開始。韓國瑜則說，高雄與廈門不光是飲食、文化、血緣，特別是宗教信仰文化，都是一樣的，台灣同胞踏進廈門就感覺像回到家裡，感覺很親密。

針對陸委會可能開罰，韓國瑜指出，打仗這麼辛苦，希望人家把商業機會給高雄，後面還說要罰他的錢，這不是好笑又荒謬嗎？有些無聊的人及力量就是這樣，一擁而上展開組合拳攻擊韓國瑜，但他一點都不怕，面對就好。

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