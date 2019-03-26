諾魯國會決議 拒一中、一國兩制

2019-03-26

〔特派記者蘇永耀／諾魯報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」在諾魯時間廿五日前往諾魯政府大樓，參加諾魯歡迎儀式並頒贈諾魯總統瓦卡「采玉大勳章」。總統在諾魯國會發表演說後，諾魯國會也無異議通過由總統瓦卡宣讀的決議案，強調拒絕一中原則與一國兩制框架，承認台灣是主權獨立國家。

諾魯國會特別在蔡總統在場時處理「歡迎蔡總統訪問諾魯共和國決議案」。諾魯國會議員十九席，除一席停權，其他議員全數出席，由也具議員身分的瓦卡總統親自宣讀，無異議通過決議案。

習提兩制方案後 首見友邦國會挺台

這也是在今年初中國領導人習近平提出習五點並拋出所謂一國兩制台灣方案後，首度有外國友邦元首經由國會決議案的方式，表達反對一國兩制，挺台意味濃厚。

決議案提到，支持與維護台灣民主治理機制，尊重兩千三百萬台灣人民之意志，堅拒「一中原則」與「一國兩制」的架構，反對中國對台軍事恫嚇，承認台灣為一主權獨立國家的事實，支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

蔡總統演說時感謝諾魯國會和政府，大力支持台灣的國際參與。台灣是太平洋地區的重要成員，台灣可以和諾魯一起為區域的繁榮發展帶來貢獻。

簽署海巡合作協定 農畜中心開幕

蔡總統下午則與瓦卡總統共同見證，兩國簽署「海巡合作協定」，並由海巡署長陳國恩贈交海巡艇模型。陳國恩表示，政府目前布局南太平洋馬紹爾、帛琉、諾魯三友邦簽海巡協定，簽署後未來船艦護漁經過友邦海域可進行整補，未來將致贈三艘船艇給三友邦，之後也將協助友邦進行人員訓練。

蔡總統稍早參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮時，特別為技術團團長李宜龍及外交部亞太司科長黃美君牽紅線。兩人自同在吉里巴斯時已相戀六年，總統致詞時先說「你們真的可以考慮一下未來」，隨後李宜龍也當場向黃美君求婚並獲應允，總統還祝福他們要好好的幸福。

蔡總統說，他們的故事讓我們知道，不論台灣與諾魯的地理距離有多遠，都一定會開花結果，包括外交與婚姻。蔡總統晚間也在諾魯總統舉行的國宴上強調，台諾兩國情誼也能像這兩位年輕人的愛情一樣，長久而緊密。

蔡總統在國宴上並表示，她注意到許多接待她的朋友，是「Tairuans」，也就是曾在台灣待過一陣子的諾魯人。這個稱呼是「Taiwan」和「Nauruans」的合併，也代表兩國的緊密連結。

蔡總統將於廿六日離開諾魯，轉往馬紹爾群島出席國際婦女會議並停留一晚。

馬紹爾小檔案表格

展開「海洋民主之旅」正在諾魯訪問的總統蔡英文（左），昨日和諾魯總統瓦卡（右）共同主持台灣農畜教育中心開幕典禮。（中央社）

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