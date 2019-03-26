2019-03-26

特派記者蘇永耀／特稿

諾魯國會通過對台友好決議案，小國寡民，當然不會有任何國際影響力，但連一位外國元首都願意大聲疾呼，力促國會決議拒絕一國兩制，這樣的國家領導人的高度，有些台灣政治人物還正好欠缺。

諾魯堪稱蕞爾小國，人口不過一萬，卻讓中國打壓台灣無功而返。去年九月諾魯主辦太平洋島國論壇（ＰＩＦ），中國刻意鬧場，試圖阻撓台灣的出席。但諾魯總統瓦卡堅持會議規定，要求部長級的代表團方具發言資格，因此拒絕中方發言的要求，惱羞成怒的中國代表團甚至起身揮舞桌牌，咆哮大鬧論壇後退席離場，成為此次論壇的笑談。瓦卡總統會後還指中國是個「欺負小國的大國」。

瓦卡的深刻經驗，來自他已經十五度走訪台灣，對於台海情勢有相當的掌握。這次瓦卡主導並力促國會在蔡總統在場時，通過拒斥一中及一國兩制的決議案，我駐諾魯大使館事後「坦言」，沒有料到決議案多出這麼多挺台的內容。

大使館人員透露，先前與瓦卡總統溝通時，只提到若干原則方向，後來的決議案文字定稿，大使館沒有再去詢問，一方面基於默契，也是尊重對方的安排。

事實上，蔡總統的「海洋民主之旅」先後到訪帛琉及諾魯，同樣是國會歡迎蔡總統訪問的決議案，帛琉只提到台灣對帛琉有哪些援助並表達感謝，甚至兩院的參議長及眾議長都因不同理由缺席。反觀諾魯的決議案觸及台海爭端的核心，議會全員出席且無異議通過。

兩國政情或有不同，但大使館也說，瓦卡總統所說及所做，已比預期多得多，包括在各國際組織上發言挺台，瓦卡也會訓令出席官員務必充分表達。小國所能發揮原本就有限，但諾魯無懼中國，力挺台灣爭取國際生存的空間，正是作為台灣國家領導人，最起碼也最基本的態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/