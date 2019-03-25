星期專訪》林思吾：台灣新創業 應擁抱「非中」市場

2019-03-25

記者廖千瑩／專訪

曾先後拒絕中國搜尋龍頭百度、中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲入股投資，台灣新創軟體創業家、阿物株式會社（awoo）執行長林思吾認為，來自中國的資金永遠都不會是中性的，台灣的未來不應一味向中國靠攏，而是要走向全世界。

他強調，台灣新創業者不用怕「赤色」競爭，首要之務就是不要進中國市場，西進第一個最怕的就是COPY，再來就是竊取專業與專利，像中國這種毫無智慧財產權觀念的國家，去了幾乎很難避免這些問題；再者就是挑「非中」的國家去，例如日本、南韓、越南及印尼，都是台灣新創業者很好的選擇。

問：當初為何會拒絕中資入股？

答：在馬雲之前，百度就先找過我，這件事對我來說是很大的決定，讓我樹立對台灣主體意識看法。

二○一三年百度想進來台灣，要將「百度知道」內容由簡轉繁，可更容易在台灣Google與Yahoo上搜尋得到，當時百度碰到的問題是，一百萬個問答在Google只被找到三十萬，它們期待是一百萬個統統要被找到；我的專長就是搜尋引擎最佳化，百度找上我就是希望解決卡關的問題，後面一連串計畫就可以跟著入台。

搜尋引擎是媒體 另一種控制權

對於一家當時是在協助客戶於搜尋結果上提升排名的顧問公司來說，百度找上門，可說是天上掉下來的好機會；但我考慮了後，最後決定就是不要。為什麼不要？就是擔心當百度這些中國內容大量出現在台灣的搜尋結果時，對台灣新創會是不對等競爭；試想，若搜尋第一頁就有好幾個都是百度，台灣新創將會更不容易靠搜尋出頭，會抹殺很多新創業者的努力。

搜尋引擎也是一種媒體、另一種控制權，這對台灣傷害很大，我個人不太能夠接受，我在事業上的成功，是建築在傷害台灣的主體上，因此就斷然拒絕百度。

問︰那為何也拒絕馬雲入股？

答：二○一四年，由馬雲領軍的一筆私募基金，也希望投資一億元入股awoo約十五％至二十％股權。來談Deal那天，我當下就回絕了，因中國不是awoo主要的市場，我拿了這筆錢，對我們的未來幫助不大，且我也希望個人的成功與中國不要有太大關係。

要做全球化公司 不該往中國去

awoo是一家顧問公司，致力於替企業衝高搜尋點閱流量，主力放在研究破解Google或Yahoo的搜尋引擎技術，以提升企業在這些搜尋引擎上的排序，是很賺錢的；後來台灣爆發三一八太陽花運動，也促使awoo轉型為軟體新創，「當時我親身參與三一八運動，去靜坐時有一種快要失去台灣的壓迫感，我身為年輕一輩的創業者，深知台灣要跟中國有區隔，應要劃出一條沒有中國的路。」

台灣要邁向獨立的民主國家，有三個問題很關鍵，即產業結構、國土規劃及中國因素。從產業結構來看，軟體產業對台灣很重要，尤其軟體是高薪、低能源消耗與知識密集的產業，是台灣下一代應該要有的樣貌；再者，公司是台灣製造，應該要做全球化公司，不應該往中國去，要劃出一條沒有中國的路線，日本會是一個很好的選擇。

日本軟體廣告市場 是台灣十倍

問：為何選定日本市場積極開拓？

答：台灣過去是代工的產業結構，因此只能降低成本，往便宜的地方去、找便宜勞動力；台灣新一代的年輕人，應要有魄力打下值得驕傲的市場，例如日本。日本軟體與廣告市場規模達三兆日幣（約一兆台幣），是台灣的十倍；且在日本上市後可給軟體公司本益比是七十倍至一百倍，但台灣上市只有十至二十倍，從商業角度來看，才決定到日本市場闖一闖，拚二○二一年在日本上市。

awoo目前主要著眼於台灣、日本及印尼市場，轉型軟體公司後，加上人工智慧技術，研發出可操作公關活動、掌握網路聲量及趨勢的軟體，透過這套軟體，可讓商品或企業網站更容易被看到。目前印尼最大電商TOKOPEDIA，最近剛募了三百億元台幣，也採用awoo服務；另雖然在日本才剛起步一年，日本當地成長最快的時尚電商SHOPLIST，也是我們的客戶，日本最大時尚購物網CROOZ集團主要業務就來自SHOPLIST。

awoo主攻印尼、日本及台灣市場，其成長性和規模，不比一個中國或一個美國來得小！

問：台灣新創業者如何面對赤色競爭？

答：第一個做法就是不要去中國市場，因到中國要擔心被COPY，再來就是會被竊取專業與專利，中國是毫無智慧財產權觀念的國家，你又想去中國市場賺錢，又怕被抄襲，這不是很奇怪嗎？

台灣新創業者大可挑非中國的國家去發展，例如南韓、日本、越南及印尼，這些國家其實都不太歡迎中國人，日本就是很好的選擇，日本幅員又大，很多中企要到日本，都得喬裝成日本公司或找日本合夥人。

新創在台灣是非常辛苦的，像是中國愛奇藝進來，對本土線上影音業者來說就非常痛苦；尤其台灣本身沒有防禦堡壘能力，包含法律、甚至人民對中國也沒有戒心，中國根本是如入無人之境，要繞過法令成立公司來台灣都很簡單。

我就是有危機感，因此早已架構好我的事業版圖要遍及台灣、日本與印尼，不會只有在台灣；創業後通常會有幾條路走，上市、不上市或是賣給別人，這些都是實現願景的手段，我是傾向在日本上市，希望成為台灣第二個趨勢科技，且台灣需要更多的趨勢科技。

問：台灣新創業者的優劣勢為何？

答：台灣新創第一個優勢是快，比較沒那麼多規矩，日本就相對較慢，任何決策都要再三確認才會做決定；且台灣中小企業擁有迅速變通能力，能夠快速隨環境變化做改變；台灣在技術能力也具有優勢，這種技術能量無論在東北亞或東南亞國家，都是首屈一指的。

本土業者有技術 行銷能力差

也因為台灣新創擁有移動速度快、技術能量很足夠等優勢，才吸引微軟、Google及亞馬遜等網路巨擘，先後在台灣設立AI研發中心。

至於台灣新創劣勢，就是打市場的人才是不夠的；台灣擁有技術能力，但行銷自己的能力就比較差，且對市場想像太過粗淺、不夠精緻化，以去東南亞市場為例，不同國家的文化主體性都不同，應該針對個別市場做更深入的了解。

我為何拒絕中國資金、寧可擁抱矽谷資金？其實，錢基本上很中性，但錢背後的意義不中性。阿里巴巴創業基金為何特別prefer（喜好）台灣團隊，這是第一件要思考的事情；再來是錢來自中國，永遠不會是中性的，阿里巴巴創業基金適合志在中國的台灣創業團隊，但如果要走向全球、而不是走向中國，這筆基金就不會是首選，我們沒必要當美中貿易戰下的犧牲者，況且現在這個時代的思潮也不是往中國走。

林思吾小檔案

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