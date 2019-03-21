柯文哲︰美國是台灣最重要盟邦

2019-03-21

訪美國安會、國務院 出席雙橡園酒會

〔記者沈佩瑤／台北報導〕訪問美國的台北市長柯文哲昨與美國智庫布魯金斯研究院座談，隨後拜會白宮國安會、國務院，晚間出席駐美代表處在雙橡園舉辦的歡迎酒會，曾比喻「台灣是強盜、美國是銀行、中國是警察」的柯文哲，昨則表示：「美國是台灣最重要的盟邦。」

比照鄭文燦、林右昌規格 美PO出柯與代理亞太副助卿合照

桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌之前訪美有拜會白宮國安會、國務院等地，台北市政府日前公布的訪美行程沒有這些地點，曾被質疑行程遭降級。但美國國務院東亞局在柯文哲拜會結束後，比照鄭文燦、林右昌，於官方推特（Twitter）發布國務院代理亞太副助卿史墨客與柯文哲合照，顯見規格一致。

柯曾酸鄭文燦白宮打卡 被虧酸到自己

柯文哲日前曾酸鄭文燦在白宮打卡是「表面風光」，但柯這次一樣在臉書發打卡文，這下被外界虧「酸別人酸到自己」，柯文哲只能尷尬地打哈哈說：「照片不重要啦！」

柯文哲昨先在布魯金斯研究院，與卜睿哲、戰略暨國際研究中心（CSIS）專家葛來儀等人進行約兩小時座談。會後，柯文哲與卜睿哲共同受訪表示，因是閉門會議，所以「離開會議室後必須忘了一切」。

稍後柯文哲赴國務院會晤美方官員，與會者有國務院代理亞太副助卿史墨客、美國在台協會執行理事羅瑞智、國務院台灣協調處副處長戴德年。

會後柯文哲受訪表示，不能透露會面過程，「哪有人家在裡面講的拿來外面講」，但他有向美方表達台灣核心價值是民主自由，也提到互相認識、了解、尊重、合作、諒解等五個互相；柯還強調，美國還是台灣最重要的朋友。

與美官員談什麼 柯︰不能透露

柯文哲表示，美方對他感到好奇，因從無外科醫生當政治家，他是很奇特的東西；又說美國不會干涉人家內政，「職業外交官與國防部官員都有一定的分寸，不會問你要不要選總統。」

柯文哲晚間於雙橡園致詞表示，美國是台灣最重要的盟邦，台美共享價值、信念，能更堅固走在一起；駐美代表高碩泰說，柯文哲此行是對整體台美關係的加分與得分，相信將是台美互利雙贏之旅。

柯訪美沒能見到紐約市長白思豪、議長張晟，有議員質疑是外交部協助力道不夠；柯文哲澄清說：「不會，白思豪當天有事，聽說是去處理槍擊案。」

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