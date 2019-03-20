冷眼集》沒奶嘴就不會選

2019-03-20

記者鄒景雯／特稿

台灣有個政黨嘴裡含著奶嘴七十年不肯脫離依賴，這個奶嘴叫做中國共產黨，這政黨是哪個，大家心裡都有數。

為什麼說這個政黨咬著中國共產黨當奶嘴死也不放？前面四十年，他們透過國家機器逕行定義：黨外野心份子、海外台獨人士和中國共產黨是「三合一敵人」，把台灣人民當作被統治階級，進行全面思想洗腦，凡是不符其統治利益、教化方便的，一律與共匪同級，動輒祭出戒嚴法令，指使軍警特務，濫捕關押，甚至剝奪生命。這時的中國共產黨這奶嘴，是拿來構陷用的。

後面三十年，台灣逐漸民主化，這個政黨的第二代也掌權了，然而他們把父執輩口中「三合一敵人」做了轉化，共匪，單獨挑出來認祖作父，黨外份子與海外黑名單則島內外統合為一，成為唯一的敵人；於是從上到下，各級從政同志一律把「反台獨」高唱入雲，凡是會忤逆中國共產黨的，就定義是破壞兩岸關係，造成經濟衰退，甚至是製造戰爭，還進一步以此繼續洗腦他們的徒眾，召喚他們的支持者。很顯然，這時的中國共產黨這奶嘴，是拿來膜拜用的。

前面四十年的老人，再怎麼不是，尚且知道亡國之恨；後面三十年的這些人，普遍是隔江大唱後庭花，為了能呼朋引伴、苟且偷安，什麼理由都想得出來，但往往是一戳即破。例如他們應和中國「反台獨」，其實應該更徹底一點，「反獨台」：中華民國獨立於台灣；這是「兩個中國」，怎麼可以？何況，美國是不支持台獨的，美中關係現在又怎麼樣了？這些政治商女，未免太高估台獨了吧！

再者，兩岸關係與台灣的經濟榮衰有何關係？台灣經濟成長最高速的年代，兩岸正老死不相往來；馬英九執政期間，標榜兩岸關係是有史以來最好的時刻，但八年的平均失業率高達四．四七％，二○○九年甚至飆到五．八五％；去年台獨當道，則是三．七一％，這又怎麼解釋？

民主時代的政黨競爭，應該講實話，不該表虛功，何以這些政黨第二代不乏吸過洋墨水的，海歸回來多年，沒得思想進化，依舊是渾身包著臭皮囊呢？看看今天在中國土地上所發生一切反人類的惡行，這是在什麼樣的文化底蘊下造就的恐怖？而台灣居然有人視而不見，進而頌讚，以求賞碗飯吃。是沒奶嘴就不會選嗎？這類人妄想領導台灣，是台灣民主發展進程中最沒底線的墮落，應當立即止步。

中國共產黨#反台獨#

反獨台

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