國台辦批蔡謀求台獨分裂 陸委會：不做口舌之爭

2019-03-13

〔記者鍾麗華／綜合報導〕蔡總統前天提出反制「一國兩制台灣方案」的七項指導綱領，中國國台辦發言人安峰山昨天以答記者問形式回應說，近期蔡英文及民進黨當局的種種行徑，本質就是「破壞兩岸關係和平發展前景，抗拒兩岸和平統一大勢，謀求台獨分裂」，並批評陸委會「螳臂當車，不自量力」。

陸委會反擊指出，蔡總統提出七項指導綱領，揭穿中共併吞台灣的真正企圖，政府各部門將積極應處，不會浪費力氣與國台辦進行口舌之爭。

安峰山指出，蔡英文當局不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，惡化兩岸關係，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利，完全是為了「一己之私、一黨之私」。陸委會更是變本加厲、處處設限，極力阻擋兩岸同胞走近走實走好的步伐，只能是「螳臂當車，不自量力」。

陸委會駁斥指出，蔡總統召開反制「一國兩制台灣方案」國家安全會議，提出七項指導綱領，揭穿中共併吞台灣的真正企圖，此乃捍衛中華民國主權尊嚴與台灣民主體制的正當作為，台灣朝野各界也堅決一致反對「一國兩制」。

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