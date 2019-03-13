蘇揆：發大財是好事 但小心經濟統戰

2019-03-13

〔記者謝君臨、陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕蔡英文總統前天召開國安會議提出七大綱領，反制中國對台統戰滲透；行政院長蘇貞昌昨在立法院院會答詢指出，「發大財」是好事，但若其背後是經濟統戰，就要小心。蘇強調，要捍衛自由民主，做好萬全準備，任何敵國來犯絕對要它付出代價。

七綱領反制中國 蘇駁為選舉打恐共牌

蘇揆受訪時，也反駁所謂「選舉要到了，所以才打恐共牌」的說法。他強調，我方提出七大綱領，完全不是為了選舉，因為台灣是主權獨立國家，唯獨中國不放棄武力對付台灣，且已啟動「台灣方案」，所以我們一定要加倍小心。

民進黨立委劉世芳質詢指出，地方首長都想外銷農產品解決台灣農民困境，但最近很奇特，高雄市長韓國瑜從中國快速拿到很多訂單，農、水產品都有，懷疑是否有經濟統戰目的，並質疑發大財與政治統戰的關聯性，關鍵是否在「九二共識」。

蘇揆表示，「發大財」絕對是好事，但如果你要賺人家的利息，結果反而連本金都被拐走，那顯然得不償失。

蘇揆說，中國國家主席習近平元月發表「告台灣同胞書」時特別指出，九二共識就是一個中國、是統一進程，其台灣方案涵蓋各層面，從台灣內部進行分化、滲透，外部則用利益全面覆蓋，所以蔡總統才會提出七點對應方案。

蘇揆強調，針對農產品外銷，近來中國常針對特定人士、地區提出特定方案，還指定只能這樣往來，從中可看出中國利用經濟塑造台灣拿到利益的印象，整體評估會感覺居心叵測，地方拚經濟中央都支持，但背後如果有統戰目的，我們就要小心。

韓國瑜昨認為，中央、地方權責大家都知道，高雄市政府就是直接履行「貨出去、人進來」的政策，不會去碰觸中央權限，請不用擔心。

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