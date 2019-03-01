記取二二八教訓 吳敦義︰團結比分裂好

2019-03-01

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕昨天是二二八事件七十二週年，國民黨主席吳敦義一早發表聲明指出，二二八事件令人遺憾與不捨，也讓我們瞭解「團結比分裂要好，合作比分開要好」；他呼籲國人都能謹記二二八的歷史教訓，台灣社會內部要團結，兩岸關係也要持續和平穩定發展，才是人民之福。

吳敦義指出，他的父親在當年含冤入獄，並於兩年九個月後獲釋返鄉，在動亂的時代發生了許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄，他完全能體會所有二二八受難者家屬的心情。

吳敦義表示，去年二二八和平紀念日，有人闖入慈湖陵寢向已故前總統蔣中正靈柩潑灑紅漆；前陣子也有青年跑去政治大學破壞蔣中正的銅像，令人遺憾。

蔣中正不是百分百沒責任

他說，蔣中正在二二八事件中當然不是百分之百沒有責任，但蔣對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱；這些人的暴力行為，正是蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭的副產品，這些人的行為不是所謂轉型正義，只是助長了台灣社會的分裂與仇恨，未來國民黨若重掌政權，一定會撥亂反正。

馬︰平反二二八 早就做完啦

前總統馬英九昨在二二八和平公園受訪時，對於媒體詢問轉型正義與平反二二八，他說，「那已經早就做完啦！」馬並感慨，二二八事件賠償已經差不多完成了，至今卻仍有人在侮辱蔣中正的銅像，還有些人跑到二二八紀念館踹倒立牌。

馬英九昨先到二二八公園中的福德宮參香祈福，隨後前往二二八紀念碑鞠躬致意，最後到二二八紀念館參觀「二二八事件中的受難民意代表」特展，並在館內的留言牆上寫下「自由、民主、人權、法治，缺一不可」等留言。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/