召開公聽會 歐議會籲歐盟速與台經貿談判

2019-02-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼一五五位跨黨團歐洲議會議員連署「促進台海和平與穩定聲明」後，歐洲議會國貿委員會十九日首度就「台歐盟經貿關係」召開公聽會，多位跨黨團歐洲議會議員出席，並籲歐盟應採取前瞻性思維，儘早開啟台歐盟「雙邊投資協議」（BIA）影響評估作業及正式談判，以擴大雙方投資及深化台歐盟經貿關係。

歐洲議會友台小組主席朗根正在台灣進行訪問。朗根前天晉見蔡總統時，特地將一五五位跨黨團歐洲議員聲明面呈蔡總統，聲明呼籲中國應避免在台灣海峽進一步採取軍事行動，並重申堅定支持台灣有意義參與國際組織及活動，挺台力道強大。

此次公聽會則是歐洲議會首次就台歐雙邊關係召開正式公聽會，由歐洲議會David MARTIN議員主持，Laima ANDRIKIENE議員做總結；我國則由經濟部國貿局局長楊珍妮代表出席，與會的還有歐盟執委會貿易總署亞洲及拉丁美洲代理司長Peter BERZ等六位官方、企業及學術界人士應邀擔任講員。

歐盟執委會對外事務部（EEAS）及貿易總署（DG TRADE）出席官員在會中發言表示，歐盟雖有其「一中政策」，但也將持續加強與台灣合作，台歐盟雙邊諮商機制及投資工作小組運作成效良好，歐方亦不排除與台灣洽談「雙邊投資協議」。歐盟官員並重申台灣為理念相近夥伴，盼雙方在人權及民主等共享價值下繼續深化關係。

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