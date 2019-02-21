二二八和平柱遭毀 藍天秘書長幹的

2019-02-21

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市二二八紀念公園內的二二八紀念館和平柱，日前遭人破壞，紀念柱斷成兩半，傾倒在地。警方查出破壞者是陳抗常客、藍天行動聯盟秘書長楊思聖，不過，由於毀損罪是告訴乃論，若未來警方接獲報案，將追究楊思聖毀損罪責。

警方調查，二二八紀念館和平柱是於前天下午兩點多遭破壞。員警調閱公園周邊監視器畫面，再根據目擊者指認，發現破壞者就是屢次在陳抗場合鬧事的楊思聖。

楊思聖破壞和平柱時，也用手機開啟直播，全程錄下自己伸腳踹倒和平柱的「犯行」。

楊思聖 屢涉滋擾事件被法辦

警方說，和平柱產權屬於二二八紀念館，但和平柱所在位置是由台北市公園管理處管轄，目前兩單位尚未正式報案。

一名資深刑警說，楊是退役校級軍官，因投入反軍人年金改革抗議，不斷現身街頭，甚至多次涉入滋擾事件，被警方函送法辦。日前資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君事件，鄭事後召開記者會，楊也前往現場，甚至手持兩支棍棒表示要毆打記者，行徑誇張。

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