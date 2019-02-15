立院今開議 蘇揆預擬總質詢考題

2019-02-15

〔記者林良昇、蘇芳禾、謝君臨／台北報導〕立法院第九屆第七會期將於今天開議，行政院長蘇貞昌將赴立法院報告施政方針並備詢。面對民進黨在九合一大選慘敗後第一個立院會期，包括華航罷工、酒駕、虐童刑責的提高，預料將成立委質詢焦點，國民黨團不排除杯葛施政報告表達對蔡政府施政不滿，民進黨團則因應備戰。

面對總質詢，回鍋接任閣揆的蘇貞昌經驗豐富，連日來積極準備，包括由幕僚模擬同婚法案、能源政策、農地工廠合法化問題、虐童案加重刑責修法等立委可能質詢的「考題」，說明政院的做法與態度。蘇揆昨並要求各部會首長在立院總質詢期間應親自列席，表達對於國會的尊重。

蘇貞昌昨主持行政院院會並要求所有的部會首長，時時秉持「簡政便民」的施政理念，對所負責的政策、法案，一定要從人民需求的角度來思考，清楚向立委報告與向社會大眾報告，政府為什麼要這樣做，可以解決什麼問題。

針對施政報告，國民黨團表示會給蘇揆「很大的壓力」，不排除進行杯葛，民進黨團將見招拆招。藍綠今都發出甲級動員，全力備戰。

對於立法院新會期，國民黨昨已列出卅六項優先法案，包含酒駕、虐童加重刑責等都納入，另也將推動減碳無煤家園推動法等案，在空污、能源議題上對執政黨施加壓力。民進黨團方面，黨團總召柯建銘表示，下週一召開行政立法政策協調會報，屆時行政院的優先法案、各立委的提案都會彙整。

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