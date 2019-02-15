管制退休高層赴中 列優先修法

2019-02-15

退離職15年內不能赴中參與政治活動 並非延長管制年限

〔記者李欣芳、鍾麗華、施曉光／台北報導〕行政院提案修正兩岸人民關係條例，規範退休高階將領及政務官赴中國大陸管制十五年，過去在立法院審查時為了避免年金改革反彈擴大擱置此案，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，本案列為立法院新會期的最優先法案。

政院：修法無針對性 國安不能打折

外界質疑此案是針對前總統馬英九的管制，國民黨主席吳敦義也主張修法不應溯及既往；谷辣斯說，修法並無針對性。她強調，國安是不能打折的。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會上也解釋，修法後赴陸參加政治性活動的行為才會被規範，並沒有追溯修法前的行為，沒有溯及既往的問題。

民進黨立院黨團主張優先推動管制退休高階將領及政務官赴中的修法，黨團認為涉及國家機密人員出境管制的「國家機密保護法修正草案」也應優先修法。

邱垂正表示，行政院版草案是將曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長以上人員、情報機關首長及中將以上人員，且退離職未滿十五年之指標性人員納入規範，其受規範人數約在一千人以內，已考量在最小必要範圍納入政務及軍職等人員。

邱解釋，修法原意是因部分退休將領頻密赴陸，當時參加孫中山先生紀念活動，在台下聆聽中共總書記習近平演說並在唱中共「國歌」時站立致敬，引起輿論強烈批評。修正草案在二○一七年七月函請立法院審議，過去三個會期均列為優先法案，本會期援例續建請列為優先法案。

邱垂正指出，基於國家利益及國家尊嚴的維護，規範退離職高階官員及將領赴陸參加陸方官方舉辦的「政治性活動」，其規範對象為退離職未滿十五年的高階官員及將領，並非赴陸許可管制期限由三年延長至十五年。

吳敦義昨受訪時表示，不能溯及既往，這是最基本的原則。吳指出，「國家機密保護法」不是蔡英文總統任內才制定的法律，如果現在要修法溯及既往，不符合修法的基本原則，「所以應該不會那麼蠻橫才對」；「否則以後大家都亂來，換國民黨執政就改成三十年，你怎麼辦？所以沒有道理。」

退離職高層赴中管制 修法版本比一比（記者黃欣柏製表）

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