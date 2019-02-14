佈局2020立委選戰》藍下旬啟動協調 綠拚6月完成提名

2019-02-14

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕二○二○國會版圖將重新洗牌，民進黨、國民黨各自展開立委提名佈局。民進黨操盤人士昨透露，黨主席卓榮泰希望能夠在六月完成所有區域立委提名，三月至六月是作業期，能夠越快完成提名越好。國民黨中常會昨則通過中央提名協調小組名單，預定本月下旬啟動運作，單純選區最快三月下旬即可辦理公告，若僅有現任立委登記，即可提報中常會通過提名。

民進黨艱困選區採徵召制

民進黨選務幕僚指出，民進黨會將區域立委提名分成兩部分，第一部分為上次民進黨得票率超過四十二．五％的選區，採取初選提名或協調制。這共有五十個選區，其中四十三個選區的現任立委是民進黨，若有多人競爭就採協調，協調不成再進行初選。

選務幕僚指出，第二部分是民進黨上次得票率不到四十二．五％的艱困選區，將採取徵召制。這要花較多時間協調徵詢，或與其他勢力討論合作可能。其他立委選區部分，則是三月十六日的立委補選（新北、台南、彰化、金門），將視補選結果而定。

雖然各區域立委早就起跑為初選暖身，民進黨中央仍定調，在三月十六日立委補選後才會開始總統候選人初選，預計一個月內完成初選，接著才進行立委提名作業，希望六月完成區域立委提名。

國民黨單純選區三月公告

國民黨方面，組發會在農曆年前已就七十三個立委選舉區參選情況全部盤點過一次，中央提名協調小組名單最快本月下旬會先確定各立委選區的提名時程，黨中央也會授權該小組採取彈性方式，一些單純選區可能在三月下旬就會先行公告，如果只有現任立委登記，不必採取初選，登記後即可直接報請中常會通過提名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/