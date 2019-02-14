揪黨籍立委吃便當 蘇揆：我的任務是明年讓大家回立院工作

2019-02-14

〔記者彭琬馨／台北報導〕為強化行政與立法間的溝通，行政院長蘇貞昌本會期開議前密集與執政黨立委進行便當會，他昨天與多位南部、東部立委餐敘。據轉述，與會立委向蘇揆反映包含農漁業、一例一休、同婚、菸稅、空污、管制老車等政策，蘇揆在會中強調，他的任務就是「明年要讓大家能回到立法院工作」，政策面行政院會務實面對、調整，也有對案，會在適當時機向社會說明。

參與餐敘的民進黨立委逐一向蘇揆反映地方民情，有立委向蘇揆反映一例一休在工時的計算上，各行各業不可能用一部勞基法完全適用，農漁業的工作類型，雇主、勞工想法勢必不同，政府應該以更溫暖的態度，讓人民感受到政府有解決問題的誠意；也有立委提到，漁業三法修法通過後，違反工時的罰則很重，希望政府不要急著重罰，應以輔導優先。蘇揆當場承諾，行政院未來會透過函釋方式，逐一解決各行各業遇到的不同狀況。

民進黨立委許智傑則在會中向蘇貞昌反映同性婚姻議題，他強調自己不歧視同性戀，過去也連署民進黨立委尤美女提出的民法修正草案，但去年公投結果出爐後，發現社會多數人不贊成同性「婚姻」，民主國家要依社會最大共識，「所以要修正我的想法」，他個人建議「同性伴侶法」。但此議題因大家意見不同，蘇院長沒有做裁示。

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