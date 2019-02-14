掌海巡署》陳國恩 點子王重出江湖

2019-02-14

記者黃敦硯／特稿

內定接任海巡署長的陳國恩，不但全心投入工作，貫徹執行長官交付任務的意志力更是驚人，他每到新單位服務，總能有創新作法，也贏得「點子王」的稱號，陳國恩未來可望為海巡署注入活水。

警大四十四期畢業的陳國恩，工作能力與公關能力俱優，在警界歷練完整，曾擔任台北市松山與中山分局長，以及嘉義市、台中縣與新北市警局長等重要警職，他於二○一五年出任警政署長。

陳國恩擔任警政署長期間，主動設立臉書，建立與基層員警對話管道，讓員警能暢所欲言，也修正遭詬病多年的春安工作績效制度，獲得基層員警好評，還有員警稱他為「暖男署長」。而陳高度重視輿論風向，也願意主動跟各界溝通，讓當時沉悶已久的警界氣氛活絡起來。

陳國恩的警政署長任期將近兩年半，前一年兩個月是在馬英九政府時期，後一年四個月是在蔡英文政府任內。從民進黨執政後，陳的署長一位坐得並不安穩，但因他過去在綠營也累積豐沛人脈，加上警方接連迅速偵破台鐵爆炸案與一銀ATM盜領案等兩起重大刑案，贏得政府高層信任，使他得以續任署長。

擔任國安局副局長期間，陳國恩也沒閒著，著手恢復國安局公關系統，希望能加強對外聯繫管道。

沉潛一年半後，陳國恩再獲重用，外界對這項人事派令普遍正面看待，認為對鞏固海防、保護漁民與查緝毒品等工作，都有正面助益。但相對地，如何解決海巡署存在多年的軍、警未能真正融合的老問題，也考驗著陳國恩的智慧。

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