海委會主委》李仲威 治軍嚴謹重效率

2019-02-14

記者邱俊福／特稿

海洋委員會代理主委兼海巡署長李仲威將升任海洋委員會主委，曾任國防部海軍司令部副司令的他，是海巡署成立以來首位軍職出身的署長，接任以來，部屬感受到的風格是治軍嚴謹、不苟言笑，他最常告知部屬要有企業化經營觀念，做事必須講求效率與效益，故任內積極推動建置旋翼式無人機、添購速度快的艦艇等完整籌建海巡艦艇計畫，以利提升海上執法、救援等任務。

李仲威的軍人風格，有別於以往警職出身的署長，特別將海巡署平時執行海巡任務，戰時或特殊狀況又可執行國防部任務的角色，帶入海巡，採購海軍的沱江艦就是一例，因該艦速度快，能快速打擊走私等任務，保留的飛彈座，戰時更可裝上飛彈使用，立即轉換任務。

凡事講求效益的李仲威，在岸際各巡防區建置救難車，把救生艇與救生裝備放在車上，讓一獲報哪裡有人落水，救難車立即開往救援，且在海岸線建置監偵雷達、守望與巡邏等三層防護網絡，讓私梟無可乘之機。

近年來，海巡署緝毒績效領先各部會，李仲威為能保護線索、持續溯源，總不對外炫耀成績，反而告誡部屬能查獲這麼多毒品，可見之前毒品流入的嚴重性，應更加強緝毒能量，凸顯其低調的個性。

海巡署原本在海洋保育、執法、維護漁權、救難等任務，常跟各部會相關業務重疊，權責不清，成立海洋委員會後，各部會業務獲得整合，李仲威接任主委後，角色轉換，將著手於各部會的業務整合和協調分工，讓權責清楚，以利執行各項政策。

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